Con 111 puntos en juego a falta de tres fines de semana para que concluya el calendario de MotoGP, Jorge Martín lidera el Mundial con 10 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia y 79 sobre Marc Márquez.

El ilerdense, que viene de ganar en Australia, ha liderado los primeros libres en Tailandia y, a pesar de que es prácticamente imposible, tiene una mínima posibilidad de poder ganar el título.

Esta posibilidad se la han planteado al de Cervera, que se ha mostrado más que contundente en su respuesta.

"No. Imposible. Son dos pilotos. Si es uno, mira, pero con dos...", ha asegurado el octocampeón en declaraciones que recoge 'Marca'.

"Si piloto como hoy, hay más números de cometer el error yo que ellos, porque he ido un poquito más pasado de ese puntito, sobre todo en la vuelta en la que me he colocado primero", ha añadido.

2024 ya parece imposible para Márquez, pero sus ojos ya están puestos en 2025, donde ascenderá al equipo oficial de Ducati y llevará la GP25, la que presumiblemente será la mejor moto de la parrilla. Ahí ya sí se podrá hablar de su novena corona.