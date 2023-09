A MotoGP se le acumulan los culebrones. Al de Marc Márquez, que está dando mucho que hablar, se le suma el de Pedro Acosta que hoy por hoy desconoce en qué categoría correrá la temporada que viene.

En el Gran Premio de la India, Acosta ya se mostró un tanto molesto por la situación y terminó lanzando un dardo a su equipo: "Ojalá supiera cuándo nos van a decir algo. Sé que tengo sitio pero no sé donde y ya no es mi problema, yo no puedo hacer nada. Esto es desesperante".

Con la llegada de la MotoGP a Japón y sin haber resuelto nada durante esta semana, Acosta ha vuelto a pronunciarse en los micrófonos de 'DAZN' sobre sus opciones de futuro: "Primero vamos a empezar por ver dónde corro y después veremos el calendario".

La situación para Acosta en KTM es cuanto menos preocupante. Brad Binder está renovado hasta 2026, Pol Espargaró, Jack Miller y Augusto Fernández tienen contrato con el equipo autríaco para 2024.

Lo pero no es eso, KTM ya tiene sus dos sitios de Moto2 ya cerrados para la temporada que viene lo que deja, de momento, a Acosta sin equipo una vez termine la temporada.

El futuro del tiburón de Mazarrón no puede estar más en el aire y ante la incapacidad de KTM de incluir una quinta moto en la parrilla de MotoGP, saber dónde va a pilotar una de las mayores promesas del motociclismo español a día de hoy es una auténtica incógnita.