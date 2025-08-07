El Gobierno seguirá "muy de cerca" los discursos de odio que puedan surgir por el acuerdo de PP y Vox en Jumilla

El contexto Ambos partidos se han puesto de acuerdo para prohibir la celebración de actos islámicos en espacios públicos de la localidad murciana.

El Gobierno está vigilando de cerca los discursos de odio que puedan surgir tras el acuerdo entre PP y Vox en Jumilla, donde se ha decidido prohibir actos de la cultura islámica en espacios públicos. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que estas iniciativas atentan contra la libertad y dignidad de las personas. Tras disturbios racistas en Torre-Pacheco, se creó un grupo de trabajo para combatir mensajes de odio en redes.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consultadas por la agencia Efe advierten de que analizará y seguirá de cerca, a través de su Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), los discursos de odio "que puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas" que, a su juicio, "atentan contra la libertad y dignidad de las personas".

La intención del Ministerio que departamento que dirige Elma Saiz es, según dichas fuentes, trabajar por una sociedad "libre de discriminación, racismo y xenofobia". Advierten, además, de que la libertad religiosa y de culto está garantizada en la Constitución.

El precedente de Torre-Pacheco

A raíz de los disturbios racistas del mes pasado en Torre-Pacheco, también en Murcia, momento en el que se detectó un incremento notable de los mensajes de odio en redessociales, el Ejecutivo creó un grupo de trabajo permanente con las plataformas para mejorar la retirada de esos discursos.

La prohibición que ahora se ha impuesto en Jumilla forma parte de una iniciativa municipal del PP que modificaba y rebajaba una moción previa de Vox que proponía explícitamente que se prohibieran celebraciones islámicas en el municipio, que tiene unos 27.000 habitantes y una amplia comunidad musulmana.

La iniciativa del PP que finalmente se aprobó en el pleno del pasado 28 de julio insta además al Gobierno local a "promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y las manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país".

Una deriva "extremista y excluyente"

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha enmarcado en la "deriva extremista y excluyente" de los gobiernos de PP y Vox la decisión del Ayuntamiento de Jumilla. "Es un nuevo ejemplo de la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha", han señalado este jueves fuentes de Presidencia, citadas también por Efe.

El ministerio de Félix Bolaños ha aseverado que el proyecto del PP y Vox pasa por "imponer un modelo político y social contrario a la Constitución". "No está a salvo nadie que no comparta sus postulados o sus creencias", ha avisado. "En España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución", recuerdan desde Presidencia, a la vez que abogan por la convivencia entre religiones como un "valor fundamental" para la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa.

Jumilla es una población vitivinícola del noroeste murciano, limítrofe con Alicante y Albacete, con unos 28.000 habitantes en el que conviven hasta 72 nacionalidades distintas. Las más numerosas, según el Ayuntamiento, son las procedentes de Sudamérica, y tras ellas, la marroquí, que suma alrededor del 10% de la población y está asentada desde hace décadas en la localidad.