Rusia confirma que Trump y Putin se reunirán "en los próximos días" en una cita clave para el fin de la guerra

El contexto Tras la reunión del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, que describen como "muy productiva", ahora le toca el turno a Donald Trump. Según el Kremlin, ambos líderes han acordado reunirse en los próximos días.

Parece que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se le ha complicado la promesa que hizo en su campaña electoral: "Se están muriendo, rusos y ucranianos. Quiero que dejen de morir. Y lo tendré hecho: lo tendré hecho en 24 horas", recogía la CNN. Por el momento, ni siquiera se le puede poner fecha a un posible alto al fuego. Aunque las negociaciones parecen estar dando sus frutos y el acercamiento entre los países es más que evidente.

Tras el quinto encuentro entre el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, Trump califica la reunión como "muy productiva", según recogen EFE de medios oficiales. De hecho, el estadounidense ha reconocido en sus redes sociales que "se han logrado grandes avances". Incluso el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, admite tras hablar por teléfono con Trump, que Rusia está ahora más "dispuesta" a pactar un alto el fuego en la ofensiva. En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado en una entrevista en Fox Business, que "todavía queda mucho por hacer".

En la misma línea, EFE publica que el Kremlin ha comunicado que Trump y Putin han acordado reunirse en los próximos días para, en teoría, poner fin a la guerra de Ucrania.

La Casa Blanca también ha informado a varios medios locales que el presidente quiere mantener un encuentro con Putin y luego, una reunión a tres en la que se sume el ucraniano Zelenski. No obstante, la Casa Blanca mantiene el ultimátum que vence el próximo viernes impuesto al Kremlin y a aquellos países que comercialicen con Rusia.

Las intenciones de Zelenski

El presidente ucraniano ha insistido en que es necesario que se declare un alto el fuego antes de una reunión con Putin, en la que también estarían presentes líderes de Estados Unidos y de la Unión Europea, según indica EFE. “Las prioridades están absolutamente claras. Primero, parar las matanzas, y es Rusia la que debe aceptar el alto el fuego. Segundo, un formato de líderes, para que la reunión pueda llevar a una paz verdaderamente duradera”, ha escrito Zelenski en la red X.

