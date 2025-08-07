Alcaraz no puede olvidar la final de Wimbledon contra Sinner: "Procesar aquello..."

En la previa del Masters 1000 de Cincinnati, dice que incluso perdiendo se marchó "orgulloso" de Wimbledon.

Carlos Alcaraz vuelve a la competición en el Masters 1000 de Cincinnati después de sus vacaciones de verano. El murciano cayó en la final de Wimbledon contra Jannik Sinner y ahora viaja a Estados Unidos con el objetivo de preparar el US Open, el último grande de la temporada.

"Obviamente no te gusta perder ninguna final que juegas, más todavía si es una final de Wimbledon o de un Grand Slam", ha dicho Carlitos en la rueda de prensa previa al torneo.

Reconoce que hay muchas cosas que quiere mejorar: "Obviamente hay muchas cosas que tengo que mejorar de aquel partido, pero procesar aquello me llevó horas, ni siquiera días".

"Tengo que estar agradecido por todo lo que he conseguido, por lo que estoy viviendo, y estar en una final de Wimbledon era algo muy grande. Incluso perdiéndola, me fui orgulloso y feliz con todo lo que hice", sentencia el número 2 del mundo, que ya afronta la última parte del calendario.

Y con Wimbledon en la memoria, Carlitos sabe qué debe mejorar para intentar derrotar a un Sinner que le tumbó en la hierba de Londres.