La ola de calor se prolonga: durará dos días más con temperaturas que superarán los 40 grados

Los detalles Las temperaturas tardarán en suavizarse más de lo esperado, y es que parece que la ola de calor podría durar hasta el martes. Este viernes, se dispararán por encima de los 40 grados.

La ola de calor se prolongará hasta el martes, dos días más de lo previsto inicialmente, según la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy, los avisos naranjas están activos en Zamora, Valladolid, Valle del Ebro y Canarias, mientras que el resto del país enfrenta calor intenso con riesgo importante. Las temperaturas superarán los 40 grados, alcanzando hasta 42 en el centro y sur peninsular. Para el viernes, los avisos naranjas persistirán en el norte. Las autoridades instan a cuidar la salud, especialmente de personas vulnerables, mantenerse hidratado, evitar el sol en horas centrales y prevenir incendios forestales.

La ola de calor durará más de lo previsto en un primer momento. De esta forma, parece que tendremos que esperar un poco más para despedirnos de las noches tórridas y las temperaturas sofocantes.

Según ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología, ahora se espera que dure hasta el martes, dos días más de lo que en un primer momento se pronosticó.

De momento, para hoy, los avisos naranjas están activos en Zamora, Valladolid y Valle del Ebro. En el resto, habrá calor intenso con riesgo importante. Además, también se activan los avisos en Canarias. En cuanto al cielo, se espera un nuevo día de sol con algunas nubes en el sur que pueden llegar a dejar algún chubasco.

Los termómetros volverán a superar los 40 grados en gran parte del país y se registrará incluso una subida adicional de las temperaturas, hasta los 42 grados, en el centro y en el sur peninsular y en muchos puntos de la mitad norte.

Para el viernes, vemos cómo los avisos naranjas se mantienen en zonas del norte y el calor sigue siendo intenso en zonas del centro. En cuanto a las temperaturas, se espera que se disparen por encima de los 40 grados.

Las autoridades sanitarias y los servicios de protección civil han subrayado la importancia, durante estos episodios de calor, de cuidar la salud, de prestar sobre todo atención a las personas vulnerables (mayores, niños, enfermos o embarazadas), a las que trabajan al aire libre-

Además, recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones básicas ante el calor, entre ellas la de mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día y extremar las precauciones para evitar los incendios forestales.