En plena semana clave por conocer el futuro de Marc Márquez, uno de sus ex compañeros en el paddock ha querido mandar un mensaje a toda la comunidad de MotoGP. El protagonista es Cal Crutchlow, ex piloto de Honda que ha sido bastante claro a la hora de analizar el posible rendimiento de Márquez sobre una Ducati.

El británico ha respondido en 'AS' a la ya famosa pregunta de qué haría si fuese Marc Márquez: "Si fuese Marc, no sé… No tengo ni idea. Siempre he dicho que si Marc fuese con una Ducati el resto ni le vería, siempre he dicho esto. Por esto no quiero que se vaya, quiero que le dé la vuelta a la situación con Honda".

"Sigo creyendo que Marc sigue siendo el mejor piloto en términos de talento con el que he tenido el privilegio de competir. Y el talento era increíble. No creo que lo haya perdido, simplemente que en estos momentos la moto no le deja hacer lo que era capaz de hacer. Si se lo permitiese creo que todavía estaría al frente del campeonato", ha añadido.

A pesar de que sabe que en Ducati triunfaría, Crutchlow quiere un campeonato igualado así que le pide a Márquez que se quede en Honda.

"Si se va a Ducati a lo mejor todo sería muy aburrido. O la historia podría ser la revolución de que él fuese capaz de darle la vuelta a la situación con Honda y que volviese, y la historia sería mejor para todos", ha explicado el inglés.