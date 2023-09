La decisión de subir a Pedro Acosta a MotoGP está tomada y, gracias a una cláusula en el contrato del español, tiene garantizada la plaza para 2024. Aun así, los rumores acerca de en qué equipo lo harán siguen creciendo.

Y es que KTM, tras firmar el contrato, tiene la obligación de buscarle un sitio a Acosta ya que, de no hacerlo, Pedro quedaría automáticamente libre para negociar con otros equipos. Sin embargo, no es tan fácil.

Para poder subir a Pedro Acosta, desde la marca van a tener que hace auténticos malabares ya que ahora mismo tan solo cuenta con cuatro motos, dos del equipo oficial y dos del equipo satélite.

El problema es que en el equipo oficial las dos plazas están ocupadas, ya que ambos pilotos tienen contrato para la próxima temporada, y en el equipo satélite, 'a priori', más de lo mismo.

Por ello, Acosta se encuentra en una situación de desconocimiento sobre su propio futuro: "No hay ninguna novedad. Ojalá supiera cuando nos van a contar algo. Llega un momento en el que ya es lo que hay, sé que tengo sitio, no sé dónde, y ya no es mi problema".

"Ya no puedo hacer nada, Valera (su representante) está haciendo sus cosas, yo intentaré hacer las mías, ya no se puede hacer nada. Ya esto es desesperante", aseguró el 'tiburón de Mazarrón' en unas declaraciones recogidas por 'Dazn'.