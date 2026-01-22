El jefe de Ducati abre la puerta a Pedro Acosta: "Me gustaría verle aquí"

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que Pedro es uno de esos jóvenes "que pueden escribir páginas en la historia del motociclismo".

Ducati ya ni se esconde. Quieren fichar a Pedro Acosta. No han especificado si para el equipo oficial o para un satélite, pero Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe, ha dicho que estaría encantado de recibirle porque es uno de esos elegidos en MotoGP a lograr cosas muy grandes.

Así lo ha dicho en palabras que publica 'Motosan': "Me gustaría ver a Pedro Acosa en Ducati... es uno de los jóvenes pilotos que pueden escribir páginas en la historia del motociclismo".

Pero ese escenario, de momento, no ocurrirá. Las alineaciones de pilotos de 2026 están cerradas. Tanto en el equipo oficial como en todas las satélites.

"Tenemos la oportunidad de ayudar a los que están luchando y a los que están ganando. Eso es lo que hicimos toda la temporada pasada, pero espero que las condiciones sean diferentes este año y que Pecco Bagnaia pueda rendir de manera diferente", explica Gigi después de la presentación de la nueva Ducati 2026.

No quiere pensar en las dificultades de las últimas carreras: "Todos estamos en el mismo barco: estamos juntos y tenemos que intentar resolver los problemas como equipo, no me gusta culpar".

"El año pasado no logramos hacer eso y tenemos que ser conscientes de la enorme cantidad de trabajo que tenemos por delante para mejorar. Tenemos confianza. Veo a Pecco muy motivado y convencido de lo que puede hacer", cierra un Dall'Igna que ya dice públicamente que quiere tener a Acosta en sus filas.