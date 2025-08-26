Así se siente la 'sombra' de Pedro Acosta en el equipo de Valentino Rossi

Franco Morbidelli estuvo muy cerca de perder su hueco en el VR46 después de que sus directivos mantuvieran contactos con el piloto de KTM.

Con la tranquilidad que confiere saber que continuará en el VR46 en 2026 después de múltiples rumores que situaban a Pedro Acosta junto a Fabio Di Giannantonio la próxima temporada, Franco Morbidelli ha reflexionado en 'As' sobre cómo vivió aquellas semanas de incertidumbre.

El italiano, sexto en el Mundial a solo tres puntos del 'Tiburón de Mazarrón', era consciente del peligro: "Bueno, no te voy a mentir. Es difícil, pero al mismo tiempo siempre he sabido que mi posición es muy querida por otros pilotos".

De hecho, ese peligro tenía nombre y apellidos: "No es sólo un piloto el que quiere mi moto, pero es verdad que este piloto tiene la oportunidad muy clara de coger mi moto, porque es muy joven, con diez años menos que yo, tiene un Mundial más que yo y promete mucho con la velocidad que tiene en MotoGP. Todas las motos que él vaya a querer es muy probable que se las puedan dar".

De cara a un futuro que bien podría ser 2027, Morbidelli reconoce que dará un paso al lado si ve que Acosta puede mejorar su rendimiento.

"Yo quiero mucho a mi moto, pero quiero más al equipo y a estos colores y si yo no puedo darle al equipo lo que merece, y Uccio o Vale creen que otro puede darle más que yo a estos colores, yo no tendría problema ni guardaría rencor", ha zanjado.