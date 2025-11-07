La increíble fantasía de Agostini: "Sería bonito hacer una carrera con Márquez, Rossi..."

El piloto más laureado de la historia se mantiene conectado a la actualidad del campeonato del mundo de MotoGP y ha develado con qué pilotos desearía competir en una carrera.

La competición en la categoría reina ha cambiado mucho con el paso de los años. En la actualidad, la electrónica y la aerodinámica desempeñan un papel fundamental en MotoGP.

Giacomo Agostini, piloto más laureado de la historia, triunfó en otro contexto donde era el protagonismo del piloto el principal factor que marcaba el rendimiento.

La leyenda del motociclismo permanece conectado a la actualidad de MotoGP y, además de analizar la situación actual, ha desvelado en declaraciones para 'La Gazzetta dello Sport' con qué pilotos le gustaría disputar una carrera.

"Bueno, sería bonito hacer una carrera Agostini, Márquez, Valentino Rossi, Kenny Roberts… en fin, sería maravilloso poder verlos a todos juntos, pero claro, es imposible. Aun así, creo que siempre sería bonito también para ellos, siempre una gran alegría para todos, aunque solo se pueda hacer en un sueño", confesaba el quince veces campeón del mundo.

De esta forma, el expiloto dibuja lo que sería un evento histórico que, desafortunadamente, nunca se podrá producir. Por otro lado, Agostini analizó la situación de 'Pecco' Bagnaia en un campeonato del mundo en el que no le han terminado de salir las cosas.

"Dar consejos es muy difícil. 'Pecco' es un gran piloto; también él ha ganado campeonatos del mundo, y esos no se ganan así como así. Este año, no sé cuáles son los problemas, pero quizá haya perdido un poco de filo, un poco de moral. Sin embargo, estoy convencido de que volverá a ser tan fuerte como en el pasado", sentenciaba.