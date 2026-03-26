Salen a la luz los nervios de Marc Márquez en Brasil: "Es un desastre"

La GP26 está dando muchos problemas y Marc se lo dejó claro al equipo: ni tras ganar la sprint del sábado estaba contento.

Marc Márquez tiene problemas con la Ducati GP26. Sólo hay que ver las imágenes del Gran Premio de Brasil que ha publicado el propio equipo. El campeón empieza a estar muy nervioso.

"Es un desastre el 'feeling' con la segunda moto, un desastre", le decía a uno de sus ingenieros.

Hablando de problemas en seco y en mojado: "Cuando hago el máximo ángulo, me desliza un poco porque se calienta mucho la goma. Entra el agua y me desliza".

Unas malas sensaciones que le impidieron luchar por el podio el domingo: "Di Giannantonio era mejor en las curvas largas".

Su gesto tras ganar la sprint lo decía todo. No estaba contento. Negando con la cabeza cuándo le preguntaron qué tal había ido la moto. Ducati tiene mucho trabajo por delante.