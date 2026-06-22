Oficial: MotoGP aprueba su nueva idea revolucionaria para las salidas

La Comisión de Grandes Premios del campeonato da luz verde a una serie de cambios que revolucionarán las salidas y la competición de la categoría reina del motociclismo.

El accidentado GP de Catalunya de MotoGP ha hecho reflexionar sobre la seguridad del campeonato. Tras un fin de semana dónde varios pilotos se jugaron la vida, MotoGP propuso varios cambios que podrían hacer las salidas más seguras.

Unas modificaciones que la Comisión de Grandes Premios de la categoría ya ha hecho oficial. A partir de ahora, habrá más distancia entre las filas de pilotos en la parrilla de salida pasando de un espacio de separación de nueve metros a doce y de tres a cuatro metros entre pilotos de la misma fila.

Además, la Comisión ha prohibido los dispositivos de altura de suspensión delantera, los denominados 'holeshot'. Estos elementos bajaban la moto y eso ayudaba a que los pilotos pudieran tener una mejor aceleración cuando se apagara el semáforo.

Todos estos cambios empezarán a implementarse a partir de la próxima cita de MotoGP, Moto2 y Moto3, con el GP de los Países Bajos en Assen. Aunque de cara a las siguientes temporadas, la categoría también ha confirmado modificaciones.

A partir de 2028, ningún fabricante podrá tener seis motos en la parrilla, lo que provocará que haya al menos cinco fabricantes compitiendo en MotoGP. Unos cambios que tendrán un claro objetivo: mejorar la competición y hacerla más segura.

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