Bagnaia pide cambios en la seguridad de MotoGP tras el accidente de Alex Márquez: "Espero que hablemos un poco más"

El piloto de Ducati cree que la organización de MotoGP debería escuchar más a todos los pilotos: "Ha habido varias situaciones cuestionables".

Pecco Bagnaia, piloto de Ducati, pide a MotoGP que escuche a todos los pilotos después de los accidentes de Alex Márquez y Johann Zarco en el Gran Premio de Cataluña. Cree que tienen mucho que decir con respecto a la seguridad y que la organización debería celebrar una reunión con todos.

Ya existe una comisión de seguridad, pero no todos los pilotos forman parte de ella. Y Pecco pide también un esfuerzo a sus compañeros: "Estamos aquí para competir y darlo todo. No somos nosotros quienes decidimos, pero sí quienes podemos influir en esto. Como dije antes, se puede influir en las cosas cuando se cuenta con una comisión de seguridad creada específicamente para la seguridad, y se puede intentar hacerlo. Pero todos tienen que ir".

"Hubo varias situaciones cuestionables este fin de semana, así que espero que en la próxima comisión de seguridad hablemos un poco más", expresa el compañero de Marc Márquez en Ducati.

Acabó en el podio por la sanción a Joan Mir, pero no estaba contento con su rendimiento: "Es difícil decir algo positivo. Sin duda, el trabajo a nivel deportivo fue bien. No fue fácil porque tengo problemas de agarre en una pista como esta, así que, sinceramente, terminar sexto era a lo que aspiraba hoy en la carrera larga. Luego ocurrió el incidente en pista, todo el caos, tuvimos muchísima mala suerte en todos los aspectos, pero, al final, terminamos tercero".

Cree que no mereció subir a ese podio: "Pero no creo que lo mereciera, y sobre todo, creo que los únicos que merecen son los chicos del garaje, que trabajan tan duro y, junto conmigo, hacemos todo lo posible para conseguir resultados".

"Sin embargo, necesitamos un respiro después de un día como hoy, sinceramente, debemos quedarnos con lo positivo: al igual que el fin de semana pasado, fuimos rápidos, trabajamos bien y solo necesitamos aprovechar al máximo cada oportunidad", cierra el dos veces campeón de MotoGP.

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