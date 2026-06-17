El hat-trick de Leo Messi en el debut de Argentina: la reacción de 'Lobo' Carrasco y D'Alessandro, puro cine

Argentina debuta con victoria ante Argelia gracias a tres tantos del argentino, que ya es el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Leo Messi cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, pero sigue tan efectivo como siempre. El astro argentino quiere su segunda estrella y en el debut de la albiceleste ante Argelia llevó la voz cantante.

Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando le anularon un gol tras una buena internada por la derecha y un disparo al palo corto del portero.

Ya en el 16', desde la media luna, el '10' clavó un zurdazo inapelable en la portería argelina para poner el primer tanto en el luminoso.

Messi tenía ganas de más y ya en la segunda parte, como un ratón de área, aprovechó un rechace para poner tierra de por medio.

Eso sí, el punto de ebullición se alcanzó 15 minutos después cuando de nuevo, desde fuera del área, clavó un disparo 'made in Messi' en la cepa del poste derecho del guardameta.

"¡Dónde la puso!", exclamó Jorge D'Alessandro en el 'Twitch' de 'El Chiringuito', donde 'Lobo' Carrasco tampoco daba crédito a la exhibición de Leo.