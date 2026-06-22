Reino Unido, cuesta abajo y sin frenos tras el Brexit: siete primeros ministros en diez años de caos

Entre líneas La salida de Starmer llega tras la renuncia de miembros de su gobierno y la debacle en las elecciones locales, mientras el partido de Nigel Farage, promotor del Brexit, vuelve a tomar impulso en el país.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dimitido presionado por su partido, marcando el camino hacia el séptimo líder del Reino Unido en una década. Tras el referéndum del Brexit de 2016, el país ha enfrentado dificultades económicas y un creciente acercamiento a la UE. Starmer, que asumió el poder tras una década de gobiernos conservadores, implementó reformas económicas impopulares, lo que incrementó el apoyo a Reform UK. Su mandato también estuvo plagado de polémicas internas y dimisiones de figuras clave. La economía británica ha sufrido desde el Brexit, con una notable caída en las exportaciones y la inversión.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este lunes su dimisión, una decisión que llega ante la presión de su propio partido y que allana el camino para que el país tenga su séptimo líder en una década. El caos se remonta al referéndum del Brexit, que cumplirá diez años este martes.

Desde su salida de la Unión Europea, Reino Unido ha intentado forjar su propio camino, pero ha tenido dificultades para impulsar su economía, lastrada por una elevada deuda. Todo ello en un momento de creciente volatilidad geopolítica que ha provocado un nuevo acercamiento a sus antiguos socios comunitarios.

El 23 de junio de 2016, los británicos causan conmoción mundial al votar a favor de abandonar la Unión Europea, poniendo fin a una unión de más de 40 años y sumiendo al país en su mayor crisis política desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro conservador, David Cameron, dimitió y tomó el relevo Theresa May.

Proceso para salir de la UE

Con una alta popularidad en las encuestas y buscando una mayor mayoría en el Parlamento para aprobar la legislación del Brexit, May convocó elecciones anticipadas en 2017. El tiro no le salió como esperaba: los conservadores perdieron su mayoría y tuvieron que formar un gobierno de coalición con el Partido Unionista Democrático (PUD) de Irlanda del Norte, favorable a la UE.

En mayo de 2019, May renunció como primera ministra tras no lograr desbloquear el debate parlamentario sobre la salida de Reino Unido de la UE. En unas elecciones internas el exalcalde de Londres, Boris Johnson, una de las figuras principales de la campaña a favor del Brexit, se convirtió en el nuevo líder del Partido Conservador.

Con el Parlamento paralizado, Johnson convocó otras elecciones anticipadas. Bajo el lema "¡Cumplamos con el Brexit!", Johnson llevó a los conservadores a su mayor victoria electoral desde el triunfo de Margaret Thatcher en 1987. Finalmente, el 31 de enero de 2020 se consumó la salida de Reino Unido de la UE, convirtiéndose en el primer país en retirarse del bloque.

Boris Johnson se mantuvo en el poder incluso durante la pandemia, pero no llegó a agotar la legislatura. Se vio obligado a dimitir en julio de 2022, al verse avasallado por una larga lista de escándalos y errores en su gobierno.

Fin de los gobiernos conservadores

En septiembre de ese año le sucedió Liz Truss, después de ganar a Rishi Sunak como líder de los conservadores. Su mandato ha pasado a la historia por ser la primera ministra que menos tiempo ha estado en el cargo en Reino Unido, con poco más de 40 días.

De esta manera, en octubre de 2022 llegó Sunak, que se convirtió en el tercer primer ministro del país en tres meses. Durante su gobierno, llegó a un acuerdo con la UE sobre las normas comerciales para Irlanda del Norte. No obstante, convocó elecciones en julio de 2024 y perdió frente a Keir Starmer. Así, los laboristas asumieron el poder tras más de una década de gobiernos conservadores.

Crisis de Starmer

La etapa de Starmer en Downing Street ha estado marcada por duras reformas económicas como la subida de impuestos y recortes en el gasto público. Todo ello ha provocado un nuevo aumento de la popularidad de Reform UK, el partido populista liderado por Nigel Farage, uno de los principales impulsores del Brexit y partidario de las políticas antiinmigración.

En estos últimos años, a la bajada de los laboristas en las encuestas y la debacle de las elecciones locales, se han unido varias polémicas contra el gobierno de Starmer, como el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Washington, vinculado al caso Epstein. En los últimos meses, han dimitido también figuras claves del Ejecutivo de Starmer. Desde su ministro de Defensa, John Healey, o el de Sanidad, Zubir Ahmed. Una crisis interna que ha culminado con la salida de Starmer.

Menor crecimiento económico

En el centro de todo este caos político está la económica, que se ha mantenido inestable desde aquella votación favorable a la salida de la UE. La consecuencia más evidente fue la ruptura de relaciones comerciales con el club comunitario, que no ha vuelto a los niveles previos al Brexit.

Según la Federación de Alimentos y Bebidas, el volumen de exportaciones de alimentos del Reino Unido al bloque disminuyó en más de un 23% entre 2021 y 2025 en comparación con los cinco años anteriores al Brexit. Para 2024, unas 20.000 pequeñas empresas, entre ellas productoras de alimentos, habían dejado de exportar a la UE, reduciendo el total a unas 100.000, según un informe del Centro de Rendimiento Económico de la London School of Economics. Además, según estos centros, los acuerdos comerciales alcanzados con países como Australia e India no han compensado, al menos de momento, las pérdidas.

Además del impacto negativo en el comercio, el Brexit ha generado años de incertidumbre para las empresas, reduciendo la inversión. Los analistas presupuestarios del gobierno estiman que la economía británica será un 4% menor 15 años después del Brexit que si el país hubiera permanecido en la UE. Asimismo, el National Bureau of Economic Research, un centro de estudios estadounidense, sostiene que el Brexit reducirá el tamaño de la economía entre un 6% y un 8%, con una caída del 18% en la inversión en comparación con un escenario sin Brexit.

Todas estas predicciones son cuestionadas por los economistas que apoyaron el Brexit —que eran minoría en el momento del referéndum— y sostienen que los verdaderos culpables del malestar económico son los altos impuestos, la fuerte regulación y las facturas de electricidad desorbitadas.

¿Nuevos acuerdos con la UE?

Por otro lado, la economía de Irlanda del Norte creció en 2023 un 16,5% con respecto a 2015, convirtiéndose en la región con mejor desempeño del Reino Unido. En 2024, una cuarta parte de sus exportaciones iban a parar a Irlanda.

En este sentido, Starmer estaba trabajando para reducir la fricción con la UE y facilitar el comercio. Para ello, tenía programada una cumbre el 22 de julio, que de momento se ha cancelado hasta que un nuevo gobernante tome las riendas del país.

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