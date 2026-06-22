"Marc sigue siendo Marc"
Pedro Acosta se rinde ante Marc Márquez: "Volvió después de tener un brazo casi colgando..."
El murciano no tiene ninguna duda de que el ilerdense sigue siendo candidato al título: "Nunca puedes decir que tienes que matar un mundial cuando llevas ocho carreras y quedan catorce".
Tras el Gran Premio de República Checa, que se saldó con una nueva victoria de Marc Márquez y una contundente sanción a Marco Bezzecchi por golpear a un comisario, el de Ducati ya está a solo 40 puntos del de Aprilia, cuando hace apenas unas semanas había una diferencia de más de 100 unidades entre ambos.
Sobre el de Cervera le preguntaron a Pedro Acosta, el que apunta a ser su próximo compañero en 2027, en Brno.
Y el 'Tiburón de Mazarrón' afirmó que es un claro contendiente al título, ahora y antes: "Nunca puedes decir que tienes que matar un mundial cuando llevas ocho carreras y quedan catorce".
"Pero al final Marc sigue siendo Marc. No se le ha olvidado ir en moto a este tío. Sorpresa no es. Creo que nos lo esperábamos todos", señaló rindiéndose ante él.
Acosta, que tuvo que abandonar debido a un problema en su KTM, tiró de gracia para explicar que nunca se puede dar por muerto a Marc.
"Volvió después de tener un brazo casi colgando. No iba a volver por un tornillo... Un tío que ha ganado nueve títulos no los ha ganado por casualidad. Puede ganar uno por casualidad, dos, pero no nueve", zanjó en declaraciones que publica 'Motosan'.