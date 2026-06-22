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Las incógnitas del crimen contra el logopeda: la investigación se centra en el análisis de los dispositivos electrónicos

Los detalles Según el 'ABC', los agentes buscan si existe algún contenido pedófilo que confirme la versión del padre, quien aseguró que encontró a su hijo de dos años semidesnudo en la consulta.

Las incógnitas del crimen contra el logopeda: la investigación se centra en el análisis de los dispositivos electrónicos
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Novedades en el crimen del logopeda asesinado en Valencia por un padre, según su versión, tras ver a su hijo de dos años con los pantalones bajados en su consulta. La Policía centra la investigación en los dispositivos electrónicos de la víctima. Según ha publicado el 'ABC', tratan de averiguar si pudo haber además alguna disputa previa.

El volcado de los dos teléfonos móviles, la tableta y el ordenador del logopeda asesinado podría ser clave en la investigación. Según el 'ABC', los agentes buscan si existe algún contenido pedófilo que confirme la versión del padre, quien aseguró que encontró a su hijo de dos años semidesnudo en la consulta: con el pantalón bajado y sin pañal. Según su relato, pensó que estaba abusando del niño y por eso le acuchilló mortalmente.

También analizan los mensajes entre Vicent, el logopeda, y la familia del menor, por si hubiera ocurrido un desencuentro previo al crimen. De hecho, según algunas informaciones, la madre era quien solía llevar al pequeño a las sesiones. La tarde del crimen acudió el padre por primera vez.

El presunto autor confesó los hechos en la comisaría de Burjassot, en Valencia, donde contó a los agentes que dejó a su hijo dentro de la consulta, salió a la calle a fumar y al oír gritar al niño volvió a entrar. Pero para los investigadores es clave otro dato: cómo logró acceder de nuevo a la clínica. "Cuando sales la puerta se cierra de golpe y para volver a entrar tienes que tocar el timbre", ha afirmado una madre que lleva a su hijo a esa clínica a laSexta.

El padre aseguró también que antes de agredir al logopeda le pidió ver las cámaras de seguridad, pero según confirman los agentes, la clínica no cuenta con sistema de videovigilancia.

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