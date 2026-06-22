Márquez va a por todas tras la victoria en Brno: "La moto podría haber dado aún más de sí"

El piloto español le pide más a su Ducati a pesar de conseguir las últimas dos victorias de forma consecutiva.

Marc Márquez ha demostrado que es único en su clase. Ni una doble operación ni las caídas han hecho que el vigente campeón del mundo no muestre una vez más de lo que está hecho.

El piloto español ha conseguido recortar 62 puntos a Marco Bezzecchi en apenas dos grandes premios y ya está a cuarenta del liderato. Una hazaña brutal que ha hecho que Márquez se empiece a posicionar como candidato en la lucha por el Mundial.

Sin embargo, la ambición del '93' no tiene límites. Marc no terminó de salir del todo contento de Brno, después de conseguir una victoria en la que Ai Ogura estuvo a punto de alcanzarle: "La moto es cada vez más importante en nuestro deporte, pero el piloto sigue teniendo la tarea de marcar la diferencia. Llevo diciendo desde el principio del año que la moto funciona".

"Gané por poco a Ogura, pero la moto podría haber dado aún más de sí. Ducati ha trabajado muchísimo en esta primera parte de la temporada. Cambiamos dos o tres cosas pequeñas y los resultados fueron evidentes. Bagnaia y Di Giannantonio también estuvieron muy fuertes", concluyó Márquez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido