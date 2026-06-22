Indignación por los carteles del Orgullo en Madrid: el Ayuntamiento cambia a personas del colectivo LGTBI por bares y lugares castizos

¿Qué ha dicho? "El orgullo es un evento para reivindicar los derechos de personas concretas y sus luchas. Esas personas no pueden estar ausentes. Este cartel no las representa", lamentan asociaciones que luchan por los derechos y visibilidad del colectivo LGTBI.

El Orgullo LGTBI de Madrid, reconocido mundialmente, comienza nuevamente con polémica y denuncias debido a los carteles del Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida. Estos anuncios no incluyen imágenes del colectivo ni sus reivindicaciones, sino objetos típicos de Madrid como sillas apiladas y flores en balcones. Las asociaciones LGTBI han expresado su descontento, señalando que el evento debe reflejar la lucha por los derechos del colectivo. El Ayuntamiento considera las críticas como una forma de generar polémica. En años anteriores, los carteles también fueron criticados por su falta de representación del colectivo.

Un año más, el Orgullo LGTBI de Madrid, referente en todo el mundo, va a empezar con polémica y denuncias. En esta ocasión, los culpables son los carteles con los que el Ayuntamiento de Madrid, el que lidera José Luis Martínez-Almeida, está anunciando los eventos y celebraciones. Carteles en los que no aparece ni una sola imagen de personas del colectivo ni sus reivindicaciones. Eso sí, aparecen objetos que hacen referencia a bares y a lugares castizos.

Sin recoger los mensajes y denuncias a favor de los derechos del colectivo LGTBI, justo lo que da sentido a las celebraciones del Orgullo, la indignación ya está en la calle.

La verdad es que, si analizamos los carteles del Ayuntamiento de Almeida, vemos unas sillas apiladas, flores en un balcón y dulces en una alacena. Objetos que igual pueden valer para anunciar una verbena popular que unas fiestas de un barrio de Madrid, muy típicas en los meses de verano.

Por ello, las asociaciones LGTBI ya han denunciado los carteles del Orgullo LGTBI de Madrid. Consideran que esta fiesta es mucho más y, sobre todo, muy diferente a todo eso. "El orgullo es un evento para reivindicar los derechos de personas concretas y sus luchas. Esas personas no pueden estar ausentes. Este cartel no las representa", lamentan.

Para el Ayuntamiento madrileño, las críticas son solo una forma de generar polémica. Lo curioso es que todos los años, por mucho que los interesados pidan un cambio a Almeida, siempre se repiten.

El año pasado, el Consistorio sí incluyó la bandera multicolor, que es el símbolo del movimiento LGTBI, pero tampoco dejó plasmadas las imágenes de las personas en sí. Hace dos años, en 2024, también hubo polémica por aparecer en los carteles con condones, zapatos de tacón y cócteles que parecían retratar un carnaval. Otra vez: cero personas.

Pero parece ya algo habitual, porque en 2023 se presentó un cartel esquemático, aséptico y sin humanos. En 2022, solo se pudo ver una bandera del colectivo sobre un fondo blanco total.

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