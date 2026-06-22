Seria advertencia de Aprilia en la pelea por el título de MotoGP: "Márquez daba miedo lesionado..."

Massimo Rivola sabe que Ducati ha dado un paso al frente y no duda en colocar a Marc en la lucha por el Mundial. El directivo italiano no duda en hablar de "miedo" cuando se refiere al de Cervera.

MotoGP ha cambiado por completo. Hace varias semanas, la pelea por el título parecía cosas de dos pilotos y de solo una escudería. Marco Bezzecchi y Jorge Martín hicieron gala de su superioridad en las primeras carreras. Ambos se escaparon en solitario en la tabla general.

Sin embargo, un 'bajón' de la Aprilia y varios errores de los dos pilotos del equipo veneciano han hecho que todo se apriete. Marc Márquez asoma como el gran culpable de la igualdad en la pelea por el Mundial tras haber recortado a Bezzecchi, líder en la carrera por el título, más de 60 puntos en solo dos carreras.

Todo después de haber superado una doble operación a la que fue sometido hace poco más de un mes. Marc, lejos de querer considerarse como candidato al título, ha querido ser muy cauto a la hora de hablar de sus aspiraciones y de su estado físico, aún algo mermado.

Massimo Rivola, tras la victoria de Márquez en Brno, es consciente de la amenaza que supone: "Como digo siempre, cuando las cosas van bien no somos unos fenómenos, y cuando van mal no somos unos idiotas. Simplemente tenemos que seguir trabajando sin mirar demasiado a la clasificación. Creo que tenemos una moto competitiva, un grupo de pilotos fuerte, Ai lo ha demostrado hoy".

"Pero a la vez tenemos que felicitar a nuestros rivales. Ducati ha dado un paso hacia delante, más allá de nuestras desgracias, han dado un paso hacia delante. Márquez daba miedo cuando no estaba bien, ahora que empieza a estarlo, imagínate", reconoce Rivola en declaraciones que recoge 'As'.