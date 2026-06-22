"Rafa Nadal no es un buen ejemplo para los jóvenes": brutal crítica de un exciclista francés

Jérôme Pineau considera que el manacorí "hubiera sido condenado en caso de ser ciclista" debido al uso de analgésicos para paliar sus dolores crónicos.

"Cuando se trata de ignorar a su cuerpo..."

Después de que el documental 'Rafa' de 'Netflix' viera la luz, Nadal ha recibido múltiples elogios una vez que el público general ha descubierto cómo evolucionó la carrera y las dificultades con las que tuvo que lidiar desde muy joven por el síndrome de Müller-Weiss que le detectaron en el pie.

Sin embargo, hay quien también ha tenido la osadía de criticar su afán de superación y los sacrificios que hizo para terminar colgando la raqueta con 22 Grand Slams.

Ha sido el caso del exciclista profesional francés Jérôme Pineau, que afirma que "Nadal no es un buen ejemplo para los jóvenes atletas".

El galo, en declaraciones que publica 'Punto de Break', explica que no se le puede considera un ejemplo "cuando se trata de ignorar a su cuerpo, forzarse aún más hasta sentir dolor y provocarse nuevas dolencias para tratar un problema crónico".

"Simplemente diré que, por lo que hace y dice, si fuera ciclista, sería condenado por haber competido bajo los efectos de analgésicos", ha zanjado Pineau.