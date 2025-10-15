MotoGP
La nostalgia de Honda con Marc Márquez: "Él siguió su camino y ahora con Ducati..."
Albert Puig, jefe del equipo Honda, celebra el mundial de Marc con la Ducati: "Merece el título más que nadie...".
Marc Márquez, en su primer año con Ducati, se ha proclamado campeón del mundo arrasando a todos sus rivales. Nadie ha podido competir contra él. Tanto que a falta de varias carreras ya celebró el título, justo antes de lesionarse en el hombro derecho en una fea caída en Indonesia.
En Honda hablan con nostalgia de él. Quien fuera su jefe, Albert Puig, ha dejado claro que para ellos el título ha sido muy merecido y que su destino era marcharse a Ducati para volver a ser campeón.
En una entrevista a la web oficial de MotoGP Puig habla así de Márquez: "Merece el título más que nadie. Después de todo lo que ha pasado, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo ese sentimiento cuando estás en esa situación. Y él tomó su camino y ha provenido que su camino era correcto. Puedes verlo ahora con Ducati es excelente. También fuimos muy afortunados de haber ganado tantas carreras con él".
Marc fue campeón por última vez con Honda en 2019: "Los resultados fueron enormes en 2019. La combinación de esa moto y ese piloto fue una gran herramienta. Por eso ha ganado tantas carreras".
Después empezó su calvario de lesiones que le llevaron a abandonar la marca japonesa: "Cuando tuvo esa lesión masiva, fue muy malo para él, pero también para el equipo. Perdimos a nuestro piloto número uno".
Honda trata de remontar desde entonces. Lo están pasando mal, en la parte trasera de la parrilla. "Honda nunca ha parado de trabajar. Hemos avanzado mucho. Estamos progresando, pero estamos lejos de estar donde queremos. Todavía necesitamos mucho desarrollo. Ahora en Japón tenemos a algunos jóvenes, pero también en Italia tenemos un nuevo departamento con muchos ingenieros de Europa", explica Puig.
Y vendrán mejoras. También mirando a las nuevas normas de MotoGP de 2027: "En la fábrica de Japón recibirán mejoras desde Europa".