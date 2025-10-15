Feijóo acusa a Sánchez de "proteger" la corrupción y el presidente le recuerda que "la caja B, si ha existido, ha sido en su partido"

Los detalles El líder del PP acusa al líder del Ejecutivo de convertir a España en un país "caro para el trabajador" y "barato para los sinvergüenzas", mientras que Sánchez presume de un Gobierno "decente".

En el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez protagonizaron un tenso enfrentamiento centrado en acusaciones de corrupción. Feijóo criticó al presidente del Gobierno, acusándolo de permitir que figuras como José Luis Ábalos prosperen bajo su mandato, mientras los españoles sufren las consecuencias económicas. Según Feijóo, el entorno de Sánchez se beneficia económicamente mientras el país enfrenta dificultades. Sánchez respondió defendiendo la integridad y eficacia de su gobierno, respaldado por el aumento de las previsiones de crecimiento del FMI y agencias internacionales. Este intercambio se produjo antes de la comparecencia de Ábalos en el Tribunal Supremo por presuntos ingresos irregulares.

La corrupción ha marcado el nuevo 'cara a cara' que han protagonizado Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El líder del PP ha aprovechado su intervención para recriminarle al presidente del Gobierno que con él "hayan prosperado" personas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. "Todos a su sombra", le ha puntualizado.

El 'popular' le ha advertido Sánchez que, mientras en su círculo "hacen caja", los españoles "hacen cuentas" y ven cómo en el PSOE y en su ministerio de Transportes "corren los billetes como en un prostíbulo".

A su entender, en España tiene que merecer la pena trabajar, pero con Sánchez "merece más la pena ser un jeta", "como tantos de los que le rodean". "Usted no dirige un país, lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban", ha manifestado.

Un momento que ha aprovechado para reprocharle que su reacción no sea "disculparse". "Es otra subida de impuestos", le ha recriminado, recordando que ahora proponen subir la cuota de autónomos. "Ha convertido a España en un país caro para el trabajador y barato para los sinvergüenzas, ¿cree que España tiene un presidente decente?", le ha preguntado.

Una cuestión a la que Sánchez ha respondido dejando claro que "este es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa", subrayando que el Fondo Monetario Nacional (FMI) ha elevado las previsiones de crecimiento de España y que ese camino han seguido también las principales agencias de calificación internacionales.

Por eso, ha dicho que su Gobierno seguirá haciendo "esa economía con triple A". Un momento que ha aprovechado para dejar claro que, todo lo demás son "bulos", señalando que "si ha existido una caja B, ha sido en el PP".

Un cruce de reproches que se ha producido poco antes de la llegada al Tribunal Supremo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, una cita clave que se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" en el marco de las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.

