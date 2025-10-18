La llamativa reacción de Alonso tras su abandono en la 'sprint' del GP de EEUU: "Hay que tomárselo a risa"

El asturiano sigue sin explicarse la mala suerte que tiene y lo ha expresado tras verse involucrado en un accidente múltiple que le dejó fuera de la 'sprint' en Austin.

Nuevo episodio de mala fortuna par Fernando Alonso. El asturiano había firmado una clasificación para la carrera al 'sprint' fantástica. Sexto mejor tiempo por delante de los dos Williams y de los dos Ferrari. Una vuelta mágica podía hacer pensar que el bicampeón tenía la oportunidad de puntuar en la carrera corta.

Sin embargo, toda posibilidad de firmar un buen resultado se disolvió nada más salir de la primera curva. Un accidente múltiple provocado por Nico Hulkenberg tiró por tierra las aspiraciones de Alonso y las de todo el equipo McLaren.

Lando Norris y Oscar Piastri también se vieron obligados a abandonar la 'sprint' proporcionándole una oportunidad inmejorable a Max Verstappen de recortarle puntos en la lucha por el Mundial. Fernando se mostró muy disgustado tras la carrera corta.

Dejó una llamativa reflexión a la hora de hablar del accidente que le dejó fuera de la 'sprint': "Tienes que tener un poco esa pizca de suerte, que lógicamente hoy saliendo sextos sabíamos que no íbamos a tener. Siempre nos pasa todo cuando salimos sextos y regalamos las posiciones a los demás… así que ya estoy acostumbrado, ya me lo tomo a risa".

El asturiano también lamenta en 'DAZN' que el Aston está dañado de cara a la clasificación. Algo que le podría perjudicar si los ingenieros no son capaces de solucionarlo a tiempo.