A muchos les sorprenderá: Dani Pedrosa señala qué es lo que más le "impresiona" de Marc Márquez

El excompañero del octocampeón ha reflexionado sobre cómo "gestiona las expectativas" el de Cervera mientras domina con puño de hierro el Mundial.

Con 455 puntos, a 175 de Alex Márquez y a 227 de Pecco Bagnaia tras lograr su séptimo doblete consecutivo, ya solo queda tirar de calculadora para ver cuándo Mar alzará su novena corona.

De hecho, las cuentas salen y podría darse en Misano, la 'casa' de Valentino Rossi, lo que sería la guinda para igualar los títulos del italiano.

Analizando su manifiesta superioridad esta temporada, Dani Pedrosa se ha detenido en tratar el aspecto que más le "impresiona" de su excompañero: la gestión de las expectativas.

"Todo lo ha hecho a la perfección en las últimas carreras. Ha dominado, pero no solo eso. A mí lo que más me impresiona, además de los resultados de conseguir ganar en estas condiciones, en este circuito, de cualquier manera; a mí lo que más me impresiona es cómo consigue gestionar las expectativas", ha señalado.

Y es que según Pedrosa no es nada fácil rebajar la euforia cuando sabes que eres el mejor: "Porque claro, cuando ganas todas las carreras, después vas a la prensa, tienes que hablar con ellos y tienes que calmar un poco esas expectativas que caen sobre él de que ya lo va a ganar todo o que va a ganar cada vez que quiera. Por lo tanto, para mí es impresionante ese aspecto de Marc".