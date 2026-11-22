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Márquez se rinde a su grada tras ganar 'El Décimo': "Ha sido por vosotros"
El ilerdense se desplazó hacia su grada después de ser campeón del mundo. No dudó en coger el micro y agradecer el apoyo a todos su aficionado.
Marc Márquez es consciente de lo que le apoya su gente. Lo primero que hizo después de proclaamrse campeón del mundo fue ir a celebrarlo con la grada del '93', su grada. El ilerdense estaba completamente eufórico, desatado y emocionado tras conseguir un título que ya es histórico.
Al coger el micro, Marc no ha dudado en referirse a aquellos que le han apoyado siempre en cualquier circunstancia. Sobre todo, hace medio año, cuando nadie apostaba por él en la pelea por el Mundial. A 102 puntos de Bezzecchi y recién operado de hombro y pie.La temporada pasada fue una redención absoluta para Marc, pero el de Cervera sabe que con el título de este año ha saltado a otra dimensión.
"El año pasado dije que estaba en paz conmigo mismo. Este año va por vosotros", ha asegurado Márquez a su grada en lo que estaban siendo las primeras palabras del ilerdense como diez veces campeón del mundo.
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