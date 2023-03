Marc Márquez cumple diez años en la categoría reina y lo hace en el momento con más incertidumbre y a la vez con más emoción de toda su carrera deportiva. El físico ya no es un problema para él después de haber pasado a la sombra casi tres temporadas.

Pero quiere mostrar su mejor versión en pista, y coronarse como nuevo Campeón del Mundo. Además de lidiar con sus rivales, también tendrá que lidiar con Honda y sus problemas, que no son pocos.

¿Qué pasa con Honda y en qué punto está?

Los inviernos en Japón últimamente dan mucho de qué hablar. Honda ha pasado de ser la fábrica más laureada de la historia del motociclismo, a ser una de las que menos ha evolucionado. Y son los números los que hablan por sí solos.

MotoGP acaba de echar la verja de su pretemporada y Honda sigue sin encontrar el camino correcto. A pesar de los intentos, la fábrica del 'ala dorada' está muy lejos de los puestos cabeceros. El primero de los dos días de test en Portimao, Marc Márquez acabó 19º a medio segundo de la cabeza. Eso es bastante. Y el segundo, 14º. "Si la carrera fuera mañana pelearíamos por terminar entre el quinto y el décimo", decía Márquez evitando la frustración.

🔚Terminanos el #PortimaoTest con mejores sensaciones pero tenemos que seguir trabajando con todo el equipo para seguir mejorando. Con muchas ganas de que empiece el mundial 🙌🏼🙌🏼 pic.twitter.com/XOYJHlBtnC — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 12, 2023

No solo eso, es que el objetivo de Honda y de Marc parece estar desdibujado. A pesar de tener claro que quieren luchar por lo máximo, las piezas que han incorporado estos días no han funcionado como deberían. Dentro de los boxes japoneses se puede ver caos y desorden.

Desde los test de Sepang, hace un mes, hasta los de Portimao, este fin de semana, no ha habido muchos avances a pesar de los intentos. En ambas pruebas han contado con cuatro motos: una de 2022, dos de 2023 y una experimental de 2023. Cada una de ellas tiene un un 'setting' diferente y no hay un concepto de moto totalmente nuevo.

Un objetivo en mente

Alberto Puig, team manager del Repsol Honda Team, considera que no tiene "la sensación de haber cumplido con su objetivo". Añade también que el equipo tiene muchas opciones a nivel de moto y de chasis, lo que no tiene es tiempo. Marc es claro: "Hemos dado un pasito, pero las otras marcas han dado otro pasito, y nosotros tenemos los mismos problemas que en 2022".

Ese año, a pesar de no estar 100% recuperado, de haberse perdido ocho carreras y de haberse caído en otras dos, Márquez fue el mejor piloto de Honda durante la temporada 2022. Los dos podios logrados, más los resultados en otras carreras le hizo sumar 57 puntos y terminar 12º.

No solo eso, Marc terminó por delante de su compañero de equipo en nueve ocasiones. Pol Espargaró, que ocupaba su lado en el box por aquel entonces, solo logró superar en carrera a Márquez en dos ocasiones. Lo que demuestra que lo positivo de Honda no es la moto, sino el estado físico de Marc Márquez, quién ha estado preparándose muy duro para estar en condiciones de pilotar y no sufrir sobre la moto. Al menos, físicamente.

¿Ha cambiado algo ahora?

El ocho veces Campeón del Mundo intenta arrojar algo de luz a la situación actual de Honda: "No estamos tan lejos como parece". Y la razón se debe a que no han ido a coger tiempo, sino que se han centrado en probar cosas de una moto y de otra.

Márquez hace alusión a que el segundo de Portimao ha sido el mejor de los días de los test, en el que mejores sensaciones ha tenido. "Ha sido un día muy completo, hemos puesto lo que queríamos y avanzado. Estoy contento", expresó.

Al final, con la moto que se quedan en Honda es con una muy similar a la del GP de Valencia. Ha cambiado el chasis, pero el concepto es básicamente el mismo. "Con eso sabemos que nos enfrentamos a circuitos mejores, y otros que no nos irán tan bien", admitía Marc. "Evidentemente, si vas como Bagnaia es más fácil que pasen cosas buenas, pero empezamos la temporada con ilusión y ganas", añadió.

A pesar de estar lejos de la cabeza, el de Cervera pudo ser constante y entender en qué puntos es más rápido y donde hacer el tiempo. El gran salto pasa ahora de entender qué necesitas a evitar que sigan metiendo varias décimas por vueltas.

Perspectivas de futuro

La gran pregunta después de todo esto es saber claramente cuál es el futuro de Honda y cuándo darán pasos realmente importantes para la batalla. El futuro es incierto. Sin embargo, se sabe que la temporada empieza cuando el mundial llega a Europa, sin contar la primera carrera del año que tendrá al frente a Ducati y a su séquito, muy probablemente, dentro del top 10.

Honda está trabajando para darle a Marc la moto ganadora que tanto ansía y necesita para entorcharse un nuevo título, el noveno. La base es clara, y con eso se queda un Marc Márquez optimista dispuesto a luchar por todo y que está preparado para arrancar la temporada 2023.