El Gran Premio de Portugal, denominado también 'montaña rusa' del campeonato, está preparada para un nuevo espectáculo donde no faltará ninguno de los mejores pilotos del mundo en sus tres categorías.

El Autódromo Internacional do Algarve ha acogido un total de cuatro Grandes Premios. Sin embargo, y a pesar de que Fabio Quartararo sea el piloto con más victorias (dos), no hay un ganador sólido, ni uno que destaque más por encima de los demás.

Portugal es el país en el que reapareció Marc Márquez tras su lesión. La primera de ellas tras la caída en Jerez 2020. El piloto de Honda volvió a las pistas 265 días después y terminó séptimo, no demasiado lejos de la cabeza.

Ese año hubo dos carreras. La primera la ganó Fabio Quartararo, y la segunda Pecco Bagnaia. Precisamente, en esa segunda carrera, Márquez ni siquiera pudo disputarla por un episodio de diplopía.

It's just over two years since @marcmarquez93 made his emotional return after 9 months out 🏁

For the first time since then, Marc is 100% ready to go racing 👊#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/ZP0VyMuDsG