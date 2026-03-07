¿Cómo pudo salir de ahí? La 'genialidad' de Pedri en la victoria del Barça ante el Athletic Club

El tinerfeño dejó un detalle de calidad espectacular en la segunda parte. Flick le dio entrada tras el descanso y volvió a cambiarle la cara a un Barça que lo ve todo con mucha más claridad cuando Pedri está en el campo.

Hace lo que el Barça necesita siempre. Sin excepción. Decisión correcta tras decisión correcta, y cuando puede, deja detalles de una inmensa calidad. Pedri le cambia la cara al Barcelona. El canario venía de hacer una exhibición en la Copa. Debido al desgaste de ese partido, Flick decidió que el tinerfeño comenzara desde el banquillo, junto a Raphinha.

En el descanso, con 0-0 en el marcador y un Barça algo 'atascado' en ataque, el técnico germano se cansó. Pedri entró por Bernal y el Barça comenzó a carburar. En el minuto 72, el ex de Las Palmas firmó un detalle de una calidad tremenda. Sobre la línea de banda, dejó 'en el sitio' a dos futbolistas del Athletic que le presionaban. Tremendo.

Cuatro minutos antes, había asistido a Lamine Yamal para el 0-1. El extremo definió con un disparo directo a la escuadra a pesar de no haber firmado su mejor partido. Apareció en el momento clave y le valió para ser 'MVP'. Todo en un encuentro 'trampa' para el Barça.

Un gran Athletic Club puso en muchos apuros al líder. Los de Valverde firmaron uno de los mejores partidos de la temporada después de una dura eliminación copera el pasado miércoles ante la Real Sociedad, eterno rival.

La intensidad de los leones fue un auténtico dolor de muelas para un Barça que no generó ni mucho menos todas las ocasiones que suele generar. Dani Vivian, uno de los grandes culpables de esa situación.

El zaguero vitoriano firmó una actuación impecable desbaratando muchas opciones de ataque blaugranas. Joan García, en clave Barça, fue vital para que el Athletic no igualara el encuentro. El guardameta culé volvió a dejar paradas de mucho mérito.

Los culés, gracias a esta dura victoria, se mantienen líderes a cuatro puntos del Madrid. El próximo martes visitarán al Newcastle para disputar la ida de los octavos de la Champions League.

El Athletic, por su parte, sigue noveno aunque a solo un punto de puestos europeos. El cuadro de Valverde jugará en Montilivi ante el Girona el próximo fin de semana.