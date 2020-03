Fernando Alonso ha vuelto a mandar un mensaje a través de sus redes sociales relacionado con el coronavirus. Si este jueves aseguró que los responsables "no se pillaban los dedos ni queriendo", ahora, las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo, que incluyen el Estado de alarma, sí parecen satisfacer al asturiano.

"Hay que ser conscientes de la situación. Hoy se han tomado medidas importantes. Hay que estar unidos, con calma y seguir los consejos de los expertos", escribió en un story de Instagram.

"Será una labor de todos ganarle la batalla al virus, no solo de los médicos. Los que no formamos grupos de riesgo nuestro granito de arena es la prevención y no contagiar a nadie. Así será #yomequedoencasa", señaló el bicampeón de la Fórmula 1, que se ha encargado de lanzar varios mensajes de responsabilidad a la gente, con la ya popular etiqueta #yomequedoencasa.

Habilidad como pintor

El piloto español, que el próximo 24 de mayo correrá las 500 Millas de Indianápolis -si el coronavirus no obliga a cancelarlo, claro-, mostró en su cuenta de Instagram su habilidad con la pintura.

"Habrá que aprovechar el tiempo en hobbies y poner al día cosas pendientes aquí y allá. Sigamos las recomendaciones siempre que sea posible y nuestras obligaciones lo permitan", ha escrito en sus redes sociales junto a una imagen de pinturas.

Entrenamiento extremo

Días antes de agravarse la crisis por el coronavirus, Fernando Alonso entrenaba con mucha intensidad en vísperas de las 500 Millas de Indianápolis. También a través de su Instagram compartió unas imágenes en las que se le veía entrenando sobre la nieve. "A 2.600 metros de altura", escribía.

La 'Triple Corona' es el gran objetivo del asturiano. El GP de Mónaco y las 24 horas de Le Mans ya las tiene en sus vitrinas. El único reto que le falta es la prueba de Indianápolis.