El brote de coronavirus continúa extendiéndose por España. Y ya se han alzado las primeras voces en contra de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que durante la tarde de este jueves anunció diferentes medidas.

El último ha sido el piloto español Fernando Alonso, que ha criticado cómo se está gestionando la crisis en nuestro país: "Me quedo de piedra. Que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria. ¿Va a ser diferente en España? Que evite salir a la calle la gente con síntomas. ¿Y los demás qué? ¿Al parque o los bares? Que cada Comunidad Autónoma decida. No se pillan los dedos ni queriendo".

Asimismo, el asturiano ha asegurado que en España "seguimos por detrás de otros países en cuanto a medidas, muchas a medias...". "Necesitaremos una responsabilidad individual, no podemos colapsar el servicio sanitario, no es sólo por no enfermar, es por no contagiar. Responsabilidad cada uno en su ámbito y su entorno. No es un tema personal, es un trabajo de equipo. De todos", ha continuado.

Por último, Alonso ha lanzado un mensaje a todos sus seguidores: "Necesitamos quedarnos en casa un tiempo. Es por nuestro bien".

Preparando la Indy

Fernando Alonso se ha estado entrenando durante los últimos días con ejercicios de alta intensidad. En el gimnasio, carrera continua sobre la nieve... Lo que sea con tal de lograr la Triple Corona: GP de Mónaco de F1, 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis.

Al asturiano sólo le resta para lograr esa ansiada Triple Corona las 500 Millas. ¿Lo logrará el 24 de mayo?