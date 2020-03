Fernando Alonso está poniendo en práctica el #mequedoencasa. El asturiano sigue las recomendaciones sanitarias para parar la expansión del coronavirus y además nos ha dejado una imagen en redes de uno de sus hobbies más desconocidos: la pintura.

En la instantánea que ha compartido en Instagram, se pueden ver los pinceles y las pinturas que el asturiano usará para el lienzo. ¿Habrá color rojo? ¿Rojo... Ferrari?

"Habrá que aprovechar el tiempo en hobbies y poner al día cosas pendientes aquí y allá", escribió Fernando.

Además, Alonso ha insistido con el #mequedoencasa: "Sigamos las recomendaciones siempre que sea posible y nuestras obligaciones lo permitan".

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B9q5FcTnEl8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B9q5FcTnEl8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||Habrá que aprovechar el tiempo en hobbies y poner al día cosas pendientes aquí y allá. Sigamos las recomendaciones siempre que sea posible y nuestras obligaciones lo permitan 🙏✊️. #mequedoencasa]] Una publicación compartida de Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) el 13 Mar, 2020 a las 3:18 PDT

Fernando Alonso se mostró muy crítico con la forma en la que se está manejando el asunto del coronavirus, algo que hizo plausible en otro mensaje en redes.

"Me quedo de piedra. Que evite salir a la calle la gente con síntomas, ¿y los demás qué? No se pillan los dedos ni queriendo", dijo.

Instó además a ser responsables: "Necesitaremos responsabilidad individual, no podemos colapsar el servicio sanitario. No es solo por no enfermar, es por no contagiar".

De momento, la Fórmula 1 ha suspendido el GP de Australia tras el positivo en McLaren por coronavirus. Además, está por ver cómo será el calendario de un Mundial que podría empezar en junio.

Además, la Premier League, LaLiga y hasta la Champions League y la NBA han parado con el objetivo de contener el virus.