Maverick Viñales pide más a KTM: "Le doy la última oportunidad a esta moto"

Viñales no consigue resultados y pide más a KTM: "Le doy una última oportunidad a esta moto"

El piloto español se ha mostrado muy descontento con el rendimiento de su moto debido a la diferencia de resultados en comparación con sus compañeros de equipo.

El rendimiento de Maverick Viñales no está siendo el esperado por el propio piloto. Con la incorporación de Jorge Lorenzo a su equipo, el español preveía mejores resultados este campeonato. Sin embargo, tras solo una carrera disputada, su paciencia se está agotando.

En la rueda de prensa previa al fin de semana de carrera, Viñales ha cargado contra su equipo debido al rendimiento de su moto y ha amenazado con cambiar a la de alguno de sus compañeros. "En Tailandia no es que estuviera perdido, simplemente dije que no trabajamos para estar los últimos", recordó el piloto sobre el GP de Tailandia.

"En Sepang cogimos un camino que, para mí, era el correcto, pero en Tailandia no funcionó. Le daré otra oportunidad, una última vez, a esta moto, para saber si en distintas condiciones esta moto funciona", ha añadido Maverick, anunciando el posible cambio de su KTM.

En la carrera, sus tres compañeros de KTM, Pedro Acosta, Brad Binder y Enea Bastianini, acabaron por delante de él, dejando una buena imagen del equipo. Pese a ello, a Viñales se le acaba la paciencia y ya avisa a su equipo.

"La diferencia con el resto de pilotos no es solo de puesta a punto, sino que la moto es distinta a nivel de chasis y otras cosas. Sino, cogeremos la moto que llevan los demás pilotos de KTM", concluye Viñales antes del GP de Brasil.