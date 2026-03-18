El 'palito' de un ex de MotoGP a Lorenzo y Viñales: "Han creado un show innecesario..."

Óscar Haro, exjefe de equipo en MotoGP, dice que deberían haber trabajado en silencio y no haber creado "este show": "Son bastante especiales".

La dupla Maverick Viñales y Jorge Lorenzo no ha comenzado como se esperaba. Levantaron muchas expectativas en pretemporada, pero empezaron con una decimosexta posición de el Gran Premio de Tailandia. Aunque con el potencial de esa KTM el margen de mejora es enorme.

El exjefe de equipo en MotoGP Óscar Haro ha dejado ha analizado esa nueva pareja: "Me parece una pena porque yo le tengo mucho cariño a Jorge Lorenzo y a Maverick también. Sobre todo porque cuando ves pilotos de esa talla que no les sale las cosas y que sufren, yo lo paso mal, porque sé lo mal que le pasa un piloto cuando se frustra y no le sale las cosas, me da mucha pena".

"Entonces, yo estoy seguro que todo lo que ha hecho con Jorge va a sumarle, seguro que le suma, pero no es la solución", dice Haro.

Se niega a decir que tenga más talento que Pedro Acosta: "No puedes decir que este tío Viñales tiene más talento que Pedro Acosta. No puedes decir eso porque te lo vas a comer. O no puedes decir 'este año es el suyo, tiene talento para ganar el mundial'".

Critica el "show" invernal que han creado al anunciarse su trabajo juntos: "Son una pareja que no le cae muy bien a todo el mundo, la verdad, porque son bastante especiales. Y han creado un show de este invierno que para mí no hacía falta".

"Si tú quieres hacer un trabajo con Maverick, id los dos, calladitos, con las orejas agachadas, trabajar, sacar. Hacerlo bien y llegar fuerte a un Gran Premio. Pero toda esta parafernalia, ya para mi gusto, ha sobrado", cierra Óscar Haro en palabras que publica 'Motosan' este miércoles.