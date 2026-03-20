El discurso de Alex Márquez sobre KTM en medio de los rumores sobre su fichaje: "Le han faltado al respeto"

El piloto español dice que KTM ya ha sido la segunda mejor moto por detrás de la Ducati y cree que este año pueden ser la sorpresa.

El primer líder del mundial de MotoGP es Pedro Acosta, de KTM. Y esa marca, junto con la Aprilia, se puede convertir en la sorpresa de un mundial que es todos contra las motos Ducati. Alex Márquez, que ha sonado con mucha fuerza para convertirse en líder del equipo, ha lanzado muchos elogios.

En la previa del Gran Premio de Brasil, Alex dice que se le ha faltado al respeto a KTM: "Al final, a KTM todo el mundo le perdió o le faltó el respeto mucho el año pasado cuando tuvieron el problema económico que tuvieron, pero en 2023 todos los pilotos estaban delante y era la segunda moto mejor con diferencia, después de la Ducati".

"El bache del año pasado creo que les ha hecho mucho daño en términos de imagen y la gente les ha desvaluado muchísimo, pero creo que tienen un gran potencial y que Brad Binder también estaba en Tailandia, por cómo venía del año pasado, y estaba muy bien", explica el subcampeón del mundo del año pasado.

Pronostica que la KTM estará toda la temporada luchando por victorias: "Creo que es una moto competitiva y yo creo que estará todo el año ahí".

Los rumores del paddock dicen que Alex Márquez será el sustituto de Pedro Acosta en el equipo oficial de KTM, convirtiéndose en el nuevo líder del proyecto. Y estas palabras podrían adelantar su fichaje.