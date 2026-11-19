El piloto de Aprilia dice que no va a Portugal a intentar que Marc Márquez no sume puntos por su culpa para acabar siendo campeón de MotoGP.

Marc Márquez contra Jorge Martín. Jorge Martín contra Marc Márquez. Esa es la lucha por el título de MotoGP y se puede decidir este fin de semana en el Gran Premio de Portugal. El de Ducati necesita una victoria en la sprint del sábado o sumar catorce puntos entre las dos carreras.

Se ha hablado mucho sobre todos los escenarios que se pueden dar. Incluso una batalla de tú a tú que pueda acabar con un encontronazo en pista. Por eso Martín ha querido aclarar ciertas cosas en la previa del fin de semana.

En la rueda de prensa de este jueves desde Portimao el madrileño ha dejado claro que él no quiere ganar porque haya tirado a su rival: "Yo no voy a ser el que vaya a tirar a Marc y luego intentar ganar porque, para mí, no todo vale, vale estar concentrado, intentar ganar el sábado, intentar ganar el domingo y luego, si algo pasa y me llega la oportunidad ahí estaré para cogerla".

Martín espera llegar con opciones a Valencia, la última cita: "Posible es, eso está claro, pero no está en mi control. Mi control sólo está en intentar ganar las cuatro carreras que quedan y es lo que voy a intentar".

"Hay que estar muy concentrado en hacer bien lo que sé hacer, que es ir en moto, en pilotar. Está claro que no puedo controlar lo que él haga, así que todo puede pasar. Estoy en MotoGP y en el deporte todo puede pasar, pero no está en mi control. Es muy difícil, pero posibilidades sí que hay", explica el de Aprilia, segundo clasificado.

El subcampeonato le da igual. Solo piensa en arrebatar a Marc esa primera posición: "Me da igual. Está claro que es mejor tercero que cuarto y segundo que tercero, pero el valor de un subcampeonato o un tercero para mí es el mismo; al final es no ser campeón".

"No es algo que esté en mi mente; quizá otros pilotos lo tienen en mente, pero no es mi caso. Yo intentaré pelear por ganar por mí, por acabar bien con Aprilia, para acabar bien estos dos años que no han sido fáciles y al final he conseguido rehacerme como piloto. Lo que tenga que ser, pues será", finaliza el de Aprilia.

Martín, Márquez y también Marco Bezzecchi son los tres contendientes por el título. Las opciones del último son remotas y la batalla será entre los dos españoles.

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