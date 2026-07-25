"Márquez es el mejor de la historia": el padre de Lorenzo se rinde a Marc

Chicho Lorenzo ha analizado la actualidad del campeonato de MotoGP y en especial del piloto catalán, al que ha señalado como el mejor en subirse a una moto en toda la historia de la categoría reina.

Este 2026 Marc Márquez está protagonizando una temporada fuera de lo común, aunque el nueve veces campeón mundial acostumbra a sorprender siempre al subirse a la moto. El año no inició bien para él, acosado por los problemas físicos y con una superioridad muy notable de Aprilia, que aún lidera el campeonato con Jorge Martín a la cabeza, aunque con una ventaja que se está viendo reducida a pasos agigantados.

"Marc Márquez ahora está en plena remontada", aseguraba Chicho Lorenzo, que ha analizado brevemente la trayectoria del catalán en MotoGP durante el parón en el campeonato. "Marc Márquez, para mí, es el mejor de la historia", sentenciaba el padre de Jorge Lorenzo, que también analizó la rivalidad que el actual piloto de Ducati vivió con su hijo y otros nombres históricos de la categoría reina.

Para argumentar su postura, explicó cómo Marc fue capaz de superar a "tres de los más grandes de la historia" en su año debut: "Cuando llega Márquez a MotoGP se encuentra con Lorenzo, con Pedrosa y con Valentino Rossi y les gana el primer año".

Unas palabras de admiración de Lorenzo hacia el catalán que ha recogido 'Motosan'. Para cerrar, Chicho dejó una interesante reflexión sobre qué podría hacer sucedido en caso de que nunca se hubieran dado los traumáticos episodios de lesiones que ha tenido que afrontar Marc a lo largo de su carrera.

"Si en 2020 no se hace tanto daño habría podido ganar perfectamente dos o tres títulos más. Ya no tendría nueve, tendría doce y tendría más victorias que Valentino". Un objetivo que aún es posible, aunque por el momento Marc tratará de igualar los diez campeonatos mundiales del italiano esta temporada .El año que viene, afrontará el reto de subirse a las 850cc donde correrá mano a mano en Ducati con Pedro Acosta, el gran fichaje de 2027, que cómo apunta Lorenzo, "puede ser el siguiente 'crack'".

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