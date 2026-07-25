Nuevo preocupante mensaje de Djokovic sobre su retirada: "Una manera de jubilarse..."

El serbio habla abiertamente de un 'adiós' que supondría un cambio de 'era' definitivo en la historia del tenis. Los próximos meses pueden ser decisivos.

Novak Djokovic está cerca de poner fin a la mejor trayectoria de la historia del tenis y no tiene problema en reconocerlo. Su desempeño y trabajo desde hace unos meses se centra en buscar ese ansiado 25 'Grand Slam', pero los grandes dominadores del torneo le niegan levantar ese título.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han sido los principales verdugos del de Belgrado, que da la sensación de no poder con el número uno y dos del mundo. Carlitos le derrotó en la final del Open de Australia y Jannik hizo lo propio en semifinales de Wimbledon.

Djokovic, en un evento en Nueva York, ha analizado la posibilidad de poner fin a su carrera haciendo referencia a cómo lo hicieron Rafa Nadal y Roger Federer: "Hay una categoría de atletas que quieren retirarse en la cima, otra categoría de atletas que quieren retirarse porque su cuerpo no les responde, y otra categoría de atletas que simplemente son derrotados por otros y se dan cuenta de que no pueden continuar. O bien, es todo eso".

"Mi retirada está más cerca que nunca. Claro que mentiría si dijera que no tengo esos pensamientos. Sí los tengo. Y no sé si existe una manera perfecta de jubilarse. Así que sigo intentando disfrutar de la competición y ya hablaremos de esto más tarde", asegura Novak.

El de Belgrado lo intentará de nuevo en el US Open. A juzgar por sus palabras, el mundo del tenis podría estar ante la última participación de Djokovic en un 'Grand Slam'.