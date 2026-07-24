Trump considera un "bonito homenaje" la gorra que llevó Ferran Torres en la celebración del Mundial: "Lo agradecemos"

Ferran Torres a la izquierda y Trump a la derecha

El contexto El jugador se la Selección española lució una gorra que llevaba el mensaje 'Make Spain Great Again' durante la celebración de la segunda estrella por las calles de Madrid.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al futbolista Ferran Torres, calificándolo de "gran jugador" y destacando el "bonito homenaje" que hizo al usar una gorra con el mensaje 'Make Spain Great Again' durante la celebración del Mundial en Madrid. Trump consideró que la gorra, una adaptación de su lema político 'Make America Great Again', fue usada con buena intención. Además, aprovechó para resaltar los logros de su Administración, afirmando que Estados Unidos es ahora "el mejor país del mundo". Ferran Torres fue clave en la final del Mundial, marcando el gol decisivo contra Argentina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este viernes que Ferran Torres es un "gran jugador" y consideró un "bonito homenaje" que el delantero de la selección española luciera una gorra con el mensaje 'Make Spain Great Again' durante la celebración del Mundial por las calles de Madrid.

"Es un gran jugador y llevaba puesta, esencialmente, una gorra de 'Make America Great Again'. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos", ha considerado el mandatario en la Casa Blanca.

La gorra que lució el futbolista valenciano es una adaptación del icónico lema político de Donald Trump, 'Make America Great Again' ('Hacer grande a EEUU de nuevo' o 'MAGA' por sus siglas en inglés) que popularizó en sus campañas electorales y que suele aparecer en sus características gorras rojas.

Por su parte, el republicano ha aprovechado el contexto para insistir en la gestión de su Administración: "Lo hemos logrado, hemos hecho grande a Estados Unidos. Ahora somos el mejor país del mundo", ha defendido.

Asimismo, movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema de Trump a sus propias realidades nacionales, tratando de emular el éxito del mandatario estadounidense.

Torres se convirtió en el héroe de la final del Mundial de Fútbol al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) ante Argentina que dio a España su segunda estrella.

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