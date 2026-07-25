Aston Martin alimenta la ilusión a Alonso con las mejoras: "Los resultados son prometedores"

Pedro de la Rosa, embajador de la escudería, ha valorado satisfactoriamente las primeras pruebas del coche con las nuevas actualizaciones en Hungría.

El GP de Hungría es una fecha marcada en rojo en el calendario para Aston Martin y Fernando Alonso. El gran paquete de mejoras introducidas en el monoplaza debe permitir a los británicos dejar de ser el último coche de la parrilla y acercarse a la competida zona media.

Tras los primeros entrenamientos libres, en el seno del equipo inglés no dudan en comentar de forma positiva los resultados del viernes. El embajador de la marca, Pedro de la Rosa, ha sido el primero de desgranar las buenas sensaciones: "Una sesión y media con un coche menos, pero en general, fue un buen día".

"Todavía tenemos mucho que probar, pero los resultados provisionales son prometedores, las mejoras funcionan más o menos como esperábamos, y haremos un análisis exhaustivo en la fábrica para optimizar aún más lo que tenemos", ha declarado el expiloto de Fórmula 1, según recoge 'SoyMotor'.

Bien es cierto que solo pudieron rodar con el coche de Alonso en Libres 1 por una rotura de la suspensión en el coche de Stroll: "No pudimos probar tantos compuestos en las tandas largas, ni tantas vueltas como queríamos, pero Fernando pudo mantener su plan previsto".

El único pero de la jornada llegó por unas quejas por vibraciones del piloto asturiano. Pedro ha aseverado que fue un problema menor: "Tuvo uno pequeño de vibración, no es como los que experimentamos en Australia, es una situación diferente".

"Cada circuito es diferente, y el hecho de tener más agarre facilita la aceleración, básicamente, o la recuperación de energía. Cuanto más rápido entras en una curva, más energía puedes aprovechar. En ese sentido, creo que teníamos mucha información del simulador antes de venir aquí, así que estamos bien", ha concluido De la Rosa.

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