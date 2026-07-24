Francia lucha contra 30 incendios que mantienen en vilo a autoridades y población y pide ayuda a la UE

Los detalles Las autoridades franceses han solicitado la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para reforzar el dispositivo de extinción con medios aéreos.

Francia enfrenta tres grandes incendios forestales activos en Nueva Aquitania y Var, lo que ha llevado a solicitar ayuda europea. El presidente Macron anunció la llegada de aviones y helicópteros de Croacia, Portugal, República Checa y Eslovaquia. En Gironda, 800 bomberos luchan contra un incendio que ha destruido 8.700 hectáreas y ha obligado a evacuar a 20.000 personas en la turística península de Cap-Ferret. Otro incendio en Las Landas ha quemado 2.500 hectáreas, y en Var, las condiciones mejoraron permitiendo el retorno de evacuados. En Córcega, un incendio activo por 12 días ha arrasado 600 hectáreas. Francia ha registrado más de 12.500 incendios este año, superando las cifras de 2022.

Francia lucha contra una treintena de fuegos que mantienen en vilo a autoridades y población especialmente en el suroeste, en la bahía de Arcachon y en Biscarrosse, en Las Landas; mientras que se reavivó otro en el departamento de Var (sur).

Los incendios en la turística bahía de Arcachon, donde las llamas han arrasado 12.500 hectáreas y obligado a evacuar a 44.000 personas, y en Biscarrosse, con 2.600 hectáreas quemadas y 23.000 evacuados -ambos en el litoral atlántico- son "dos ogros del verano", ha señalado la delegada del Gobierno de Nueva Aquitania y de Gironda, Sophie Brocas.

Ante esta situación, las autoridades han solicitado la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para reforzar el dispositivo de extinción con medios aéreos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que Francia recibirá dos aviones anfibios Canadair de Croacia, dos aeronaves Air Tractor de Portugal y dos helicópteros pesados Black Hawk aportados por la República Checa y Eslovaquia. "La situación sigue bajo una enorme tensión frente a los incendios que azotan al país, en particular en Gironda", subrayó Macron en sus redes sociales, donde destacó que la "solidaridad concreta, rápida y operativa" de los socios europeos "es una fuerza preciosa" en un momento difícil.

Un fuego "XXL e imprevisible" en Gironda

La delegada del Gobierno de Nueva Aquitania y Gironda ha destacado que el fuego que azota su zona es "XXL e imprevisible", al tiempo que ha calificado el incendio de la bahía de Arcachon (donde han ardido 12.500 hectáreas) y el otro en Biscarrosse, en Las Landas (2.600 hectáreas arrasadas), como los "dos ogros del verano".

En concreto, Brocas ha advertido de que el fuego de Arcachon sigue fuera de control, en una situación de sequía extrema y con previsión de fuertes vientos que pueden complicar las labores de extinción.

Evacuación de la turística península de Cap-Ferret

En un comunicado, las autoridades han indicado que se ha ordenado "la evacuación gradual de toda la península de la cuenca de Arcachon, pueblo por pueblo, desde Claouey hasta el extremo de Cap-Ferret", una operación que se está efectuando por la única carretera existente en la península y también por vía marítima, en la que es una de las principales zonas turísticas de la costa atlántica.

Desde el inicio del incendio el pasado miércoles, cerca de 20.000 personas han sido evacuadas de forma preventiva y varias viviendas han quedado destruidas por las llamas. Además, un bombero resultó herido tras una explosión, presuntamente causada por una bombona de gas.

Un segundo incendio, declarado el jueves cerca de Biscarrosse, en el departamento de Las Landas, tras incendiarse un vehículo, ha quemado unas 2.600 hectáreas y continúa fuera de control, según las autoridades. El avance de las llamas obligó a evacuar a unas 23.000 personas y movilizó a unos 600 bomberos.

En el sureste del país, el incendio que afecta al departamento de Var desde hace tres días registró múltiples rebrotes el jueves, aunque la mejora de las condiciones meteorológicas permitió el regreso de parte de los evacuados, mientras unos 800 bomberos permanecen desplegados para contener el fuego.

En Córcega, el incendio que lleva unos 12 días activo en el valle de Restonica ha arrasado 600 hectáreas, según la última actualización de la prefectura de Alta Córcega, donde más de 210 bomberos, apoyados por siete helicópteros y dos aviones, lucharon contra las llamas durante todo el jueves, en condiciones especialmente difíciles debido al terreno escarpado y al denso humo.

Más de 12.500 incendios forestales en 2026

Las autoridades francesas han advertido de que la sequedad extrema de la vegetación y las altas temperaturas están dificultando las labores de extinción. Según el Gobierno, desde comienzos de año se han registrado más de 12.500 incendios forestales y la superficie quemada ya supera la registrada en el conjunto de 2022, año marcado por graves incendios en el suroeste del país.

"Llamo a nuestros compatriotas a la mayor vigilancia. Cada gesto cuenta para proteger nuestras vidas, nuestras casas, nuestros bosques, nuestros paisajes", ha pedido el presidente francés en un mensaje en redes sociales.

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