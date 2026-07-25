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Magnicidio fallido en Washington

"El espectáculo debe continuar": Trump regresa a la Cena de Corresponsables tras su intento de asesinato y reivindica la libertad de expresión

¿Qué ha dicho? En sus palabras, el presidente de EEUU ha insistido con su salón de baile en la Casa Blanca y afirma que lo está construyendo "para el futuro".

Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa BlancaReuters
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Donald Trump, presidente de EEUU, ha aprovechado su regreso a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca para recordar ese intento de asesinato que sufrió en Washington y que provocó la suspensión de la anterior edición. En sus palabras, ha defendido que la violencia política "no cambiará" el sistema democrático estadounidense y destaca que las medidas de seguridad que ha adoptado su Administración.

En la reanudación del evento, Trump ha asegurado que todo es como respuesta al episodio de hace unos meses, al que ha calificado como un "ataque" contra la democracia de EEUU. "El intento de asesinato masivo en el Hilton fue un asalto contra nuestra propia democracia", ha expuesto ante periodistas, políticas y miembros de su Gobierno.

"En este país creemos en la libertad de expresión. Resolvemos nuestras diferencias no con balas sino con debates abiertos y firmes", ha declarado un Trump que ha usado una frase que, dice, también utilizó tras el ataque en el Hilton: "El espectáculo debe continuar".

En su intervención, Trump ha intercalado mensajes políticos con referencias a sus planes en materia de seguridad nacional, deteniéndose especialmente en la construcción de nuevas infraestructuras en la Casa Blanca.

Y sí, sigue con su idea de un nuevo complejo subterráneo y de ese salón de baile: "Lo estoy construyendo para el futuro".

Así lo ha dicho en respuesta a las críticas de los que dicen que todo lo hace para su propio uso. Según él, dichas instalaciones tendrán elementos de protección avanzados y supondrán una mejora estratégica para la residencia presidencial.

El mandatario también ha vinculado estas medidas a la creciente preocupación por la seguridad de las autoridades estadounidenses y ha insistido en que la reciente experiencia del atentado fallido pone de manifiesto la necesidad de contar con mayores sistemas de protección.

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