El intenso calor da una tregua a España aunque siete provincias seguirán en alerta por altas temperatura

Los detalles Tras unos días en los que el mercurio ha alcanzado los 40 grados, el descenso va a ser generalizado y acusado tanto en las máximas como en las mínimas. Almería, Granada, la Comunitat Valencia, Murcia y Baleares siguen en aviso por calor.

España experimentará un alivio en las intensas temperaturas con un descenso generalizado, aunque siete provincias seguirán en riesgo por calor, según la AEMET. En Andalucía, Almería y Granada estarán en aviso amarillo por olas, y Málaga por calor. En Aragón, Huesca enfrentará lluvias y tormentas, al igual que Burgos en Castilla y León. Cataluña verá riesgos por lluvias y tormentas en Barcelona, Girona, Lérida y Tarragona. Asturias, Baleares, Cantabria, Murcia y Navarra también estarán en alerta. Una DANA provocará inestabilidad en el norte con chubascos y tormentas, mientras que las temperaturas caerán notablemente, superando los 35 grados solo en algunas áreas mediterráneas. El viento soplará fuerte en Canarias y otras regiones, con cielos nubosos en el norte de las islas Canarias.

El intenso calor va a dar un respiro a España. Tras días y días con altísimas temperaturas, toca un descenso generalizado y acusado en el país y solo siete provincias seguirán en riesgo por calor.

Así ha informado de ello la AEMET, señalando que en Andalucía, Almería y Granada estarán en aviso amarillo por olas y Málaga por calor; en Aragón, Huesca estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas; en Castilla y León, estará en aviso amarillo Burgos por lluvias y tormentas; en Cataluña, Barcelona estará en riesgo por lluvias y tormentas, Girona en riesgo importante por tormentas y en riesgo por lluvias y olas, Lérida en riesgo por lluvias y tormentas y Tarragona en riesgo por calor; en el País Vasco las lluvias y las tormentas pondrán en riesgo a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; y en la Comunidad Valenciana estarán en riesgo por calor Alicante, Castellón y Valencia.

Además, Asturias estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas; Baleares, en naranja por rissagas y en amarillo por calor; Cantabria, en aviso naranja por lluvias y en amarillo por tormentas; Murcia, en amarillo por calor; y Navarra, en aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Además, una DANA va a dejar en el norte una situación de inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y chubascos con tormenta y localmente granizo.

En general serán de carácter disperso y afectarán principalmente al noroeste, con una tendencia a intensificarse y a extenderse al resto del tercio norte a partir de las horas centrales. Es entonces cuando es probable que sean fuertes, incluso localmente muy fuertes, en el área cantábrica y en el entorno pirenaico, pudiendo serlo también en zonas aledañas y con opción a dejar acumulados significativos en el Cantábrico oriental.

Se esperan intervalos de nubes medias y altas en Baleares, con cielos poco nubosos o despejados en el resto e intervalos de nubes bajas en puntos del extremo oeste peninsular. Por la tarde, nubes de evolución en el resto de la mitad norte que podrían dejar chubascos aislados.

La AEMET prevé cielos nubosos en el norte de las islas Canarias y poco nuboso al sur, y bancos de niebla matinales en interiores del noreste peninsular, con presencia de polvo en suspensión en el Mediterráneo y Canarias.

Las temperaturas van a bajar de forma generalizada y acusada, siendo notable e incluso de forma extraordinaria las máximas en interiores de la mitad este peninsular. Los descenso serán ligeros en Canarias.

Únicamente se superarán los 35 grados en litorales mediterráneos y en Baleares; mientras que las noches tropicales quedarán restringidas al propio entorno mediterráneo y Guadalquivir.

En cuanto al viento, soplará alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con probables intervalos fuertes también de viento del oeste en el Cantábrico, Estrecho y Alborán, y del norte en Ampurdán y litoral atlántico gallego.

Cierzo moderado con posibles rachas muy fuertes en el Ebro y viento moderado de sur rolando a oeste en Baleares; y soplará viento de componentes oeste y norte en el resto, flojo al principio y arreciando a moderado por la tarde.

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