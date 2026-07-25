El incendio en la Comunidad de Madrid ha bajado "mucho" en intensidad pero sigue "activo": su evolución dependerá del viento

Los detalles El 112 madrileño ha informado de que los equipos de extinción han trabajado "con intensidad" para aprovechar "las condiciones meteorológicas favorables de la noche". Preocupa que el fuego de la región y el de Ávila se unan formando un solo frente.

El incendio en la Comunidad de Madrid sigue activo, con su evolución dependiendo del régimen de vientos. El 112 ha informado que los servicios de extinción han trabajado intensamente aprovechando las condiciones meteorológicas favorables de la noche. La Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos a las zonas afectadas y seguir las indicaciones de seguridad. Más de 60.000 personas han sido evacuadas o confinadas en Madrid y Ávila. En Ávila, el fuego ha quemado 9.000 hectáreas y se teme que se una al de Madrid. En otras regiones, como Andalucía, Ciudad Real y Teruel, también se combaten incendios activos.

El incendio en la Comunidad de Madrid sigue "activo". "Activo" y con una evolución que dependerá del viento. Del régimen de vientos que se den en las próximas horas. Así ha informado de ello el 112 madrileño que, a través de un mensaje en redes sociales, ha compartido que los servicios de extinción del fuego "han trabajado con intensidad" aprovechando las "favorables condiciones meteorológicas de la noche".

Así lo han expresado en X: "Los servicios de extinción han trabajado con intensidad en el incendio forestal de la sierra oeste para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche".

"El fuego sigue activo y su evolución la determinará el régimen de vientos que se den en las próximas horas", han compartido.

Durante la noche, el 112 ha desplegado un dispositivo para atender a los vecinos de las localidades afectadas con 17 ambulancias, un psicólogo y dos unidades de vigilancia intensiva.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio, no acudir a los embalses ni a las zonas de recreo cercanas a los espacios afectados y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Además, han recordado que facilitar los trabajos de los equipos de emergencia "ayuda a salvar vidas".

En ese sentido, Delegación de Gobierno ha confirmado que los incendios han avanzado "poco" y que su intensidad "ha bajado mucho". Han advertido eso sí de que la situación se prevé "compleja" y que el viento va a incrementarse a partir de las 10:00.

En total, son más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La mayoría, unas 50.000, pertenecen a los municipios de la sierra oeste de la capital afectados por los desalojos. En Ávila, son 13.000 los afectados.

Ante el temor a que los incendios se junten y creen un frente único, los primeros desalojos del jueves afectaron a las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno. El viernes se sumaron los de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo. A última hora también se produjeron otros 5.000 nuevos desalojados de un camping en El Escorial ante el peligro que suponía la proximidad del fuego.

La noche, tal y como afirmó Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ofreció "una verdadera oportunidad para hacer frente al incendio con garantías de éxito". El motivo, una bajada de las temperaturas, un menor viento y el aumento de la humedad relativa. "Son circunstancias para poder controlar este fuego", expuso.

Temor a que se junten los incendios

Mientras, en Ávila hay 13.000 personas desalojadas, según datos proporcionados por Fernando Grande-Marlaska. ministro del Interior. El fuego, ha apuntado, ha quemado ya unas 9.000 hectáreas y advierte de que la jornada va a ser crítica para controlarlo y evitar que se una al de la Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como autores del incendio de Burgohondo, cuyo origen es una imprudencia grave por empleo de maquinaria pesada en esta zona donde estaba totalmente prohibido su uso.

Más incendios activos

En Andalucía, el Infoca trabaja con medios aéreos y terrestres en un incendio declarado que afecta a un paraje de Alosno, en Huelva. Es el quinto de esta semana en la provincia y el segundo en este término municipal.

También en Andalucía, se han duplicado durante este viernes los medios para luchar contra el incendio forestal de Cerro Muriano (Córdoba), activo y en situación operativa 1, que se ha originado tras quemarse un camión de paja en la carretera N-432, y se ha dado por controlado el que afecta al Cerro del Andévalo, en Huelva.

El Plan Infoca ha dado por extinguido de forma oficial el fuego declarado el pasado 9 de julio en Los Gallardos (Almería), que se ha saldado con 13 víctimas mortales y 5.200 hectáreas arrasadas.

En Ciudad Real, el incendio de Retuerta del Bullaque, originado este jueves, afecta ya a 1.000 hectáreas y continúa avanzando hacia el este; el Infocam ha declarado la situación operativa nivel 1 por posible afección de humo a Los Yébenes y Marjaliza, en Toledo.

Mientras, el incendio forestal de Ejulve (Teruel) alcanza ya las 2.500 hectáreas y mantiene concentrado el mayor dispositivo de extinción de Aragón, que confía en aprovechar el descenso previsto de las temperaturas y el aumento de la humedad durante este sábado para intentar contener un fuego que continúa siendo el que más preocupa al operativo.

Además, se han declarado focos en El Bierzo, en León, en la localidad de Brazatortas, en Ciudad Real y en Arrollo de la Luz, en Cáceres. En Lleida, un total de 22 dotaciones de Bomberos de la Generalitat, 13 terrestres y nueve aéreos trabajan en un incendio de alta montaña y difícil acceso en Farrera.

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