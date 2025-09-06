La llamativa confesión de Márquez después de ganar la 'sprint' en Montmeló: "Me había rendido, Álex..."

El piloto de Cervera aprovechó la caída de su hermano para hacerse con la victoria en una carrera que le acerca aún más a la consecución del campeonato del mundo.

Marc Márquez continúa con su tiranía de victorias. El ilerdense fue el vencedor de la carrera al sprint en el GP de Catalunya a pesar de que era su hermano Álex Márquez el que rodaba más rápido sobre el trazado de Montmeló.

El de Cervera salió tercero y todo parecía presagiar que sería el pequeño de los Márquez, tal y como ya vaticinó Marc después de su séptimo doblete consecutivo en el GP de Hungría, el piloto que se alzaría con la victoria y rompería la brutal racha de victorias consecutivas del 93.

Durante la carrera, Álex permanecía en la primera posición con una ventaja considerable sobre su hermano cuando sufrió una caída que volvió a colocar a Marc en el centro de todas las miradas. La victoria de Márquez proclama a Ducati como campeón del Mundial de constructores pero al ilerdense le quedaba un sabor agridulce como demostraba en declaraciones para 'DAZN': "Hoy se lo merecía Álex, está haciendo un fin de semana increíble. Esta mañana ha volado. Me había rendido ya".

Ahora habrá que esperar a la carrera del domingo. Un evento en el que el 93 se marca como objetivo "hacer una gran carrera" y "estar una vez más en el podio y estar lo más pegado posible a Álex". El líder del campeonato mantiene a su hermano como el favorito para una carrera en la que intentará certificar sus opciones para, matemáticamente, poder ser campeón del mundo en Misano.