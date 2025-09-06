La decepción de Álex Márquez tras su caída en la 'sprint' de Montmeló: "Un golpe de realidad..."

El pequeño de los Márquez atendió a los medios después de perder una oportunidad de oro para romper la hegemonía sobre la pista de un Marc que ya ha acumula 14 victorias en carreras cortas esta temporada.

Álex Márquez ha volado por el trazado de Montmeló. Sin embargo, una caída cuando iba primero en la 'sprint' ha privado al ilerdense de alzarse con una victoria que rompía la racha invicta durante 15 pruebas de su hermano Marc.

La decepción y frustración invadieron a un piloto que es consciente de la dificultad que tiene imponerse al 93, pero sabe que si hay un fin de semana donde es posible, es en el Gran Premio de Cataluña.

"Si hay un fin de semana donde podemos ganarle, es este. Me estoy sintiendo muy bien encima de la moto. Favorito o no, salgo desde la pole, tengo buen ritmo y estaba ahí", declaró el pequeño de los Márquez en declaraciones recogidas por 'MotoSan' en un análisis de cara a la carrera del domingo.

De esta forma, el piloto se muestra con confianza después de las buenas sensaciones que estaba experimentando antes de que se produjera el "golpe de realidad" que ha supuesto la caída.

El piloto ilerdense explicaba el incidente como un exceso de confianza del que ha sido plenamente consciente durante la carrera: "Ha sido un golpe de realidad. De llevar todo el fin de semana siendo muy rápido, con mucha confianza, te sientes como intratable, no ves el riesgo. Cuando te relajas te desconcentras. He sido totalmente consciente encima de la moto de que iba largo. Demasiado confiado. Toque de atención para para mañana y ya está".