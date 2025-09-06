"Sacó un rifle y disparó contra un bar": dos muertos y un herido durante un tiroteo en Carmona

¿Qué ha pasado? Alrededor de las 16:45 horas Emergencias ha recibido varios avisos por un tiroteo en la calle Azahar, en la urbanización Los Nietos. Según testigos presenciales, fueron dos las personas que llegaron armadas al local.

Dos personas han muerto y otra ha resultado herida en un tiroteo en la urbanización Los Nietos de Carmona, Sevilla, este sábado por la tarde. El incidente ocurrió alrededor de las 16:45 horas en la calle Azahar, donde testigos informaron que un individuo disparó con un rifle contra un bar. Las víctimas incluyen a una persona que intentó interponerse y al dueño del local. Emergencias 112 y la Guardia Civil acudieron al lugar, iniciando una investigación. Los presuntos autores, conocidos en la zona, habrían huido hacia Sevilla y podrían residir en el Polígono de San Pablo. No se descartan nuevas actuaciones.

Dos personas han muerto y otra ha resultado herida la tarde de este sábado en un tiroteo registrado en la urbanización Los Nietos del municipio de Carmona (Sevilla). Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, alrededor de las 16:45 horas han recibido varios avisos por un tiroteo en la calle Azahar de dicha urbanización.

Los testigos indicaron que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como consecuencia de los hechos, dos o tres personas estaban en el suelo.

Desde el 112 se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Efe el número de víctimas y que por el momento se conozcan sus identidades. Según ha avanzado el Diario de Sevilla, no se descartan nuevas actuaciones durante las próximas horas.

Según testimonios de los vecinos, fueron dos las personas que llegaron con escopetas al bar de José, ubicado en una urbanización en una zona rural entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla. Una de las personas que estaban en el bar se interpuso en su camino y recibió un disparo que ha acabado con su vida, mientras el otro muerto sería el dueño del local.

Al parecer los presuntos autores de los disparos, que habrían huido hacia Sevilla, son conocidos en esa urbanización, donde tienen una casa, aunque vivirían en el Polígono de San Pablo de la capital sevillana.