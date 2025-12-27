Serio 'dardo' de Djokovic a Federer y Nadal: "Sentí su frialdad..."

El serbio ha vuelto a hablar de la relación que tuvo con ambos cuando llegó a la cima del tenis. 'Nole' reconoce que sintió un "cambio de actitud" por parte de Roger y de Rafa cuando se empezó a consolidar en las rondas finales de los torneos.

Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer han sido los grandes protagonistas de la mejor rivalidad a 'tres bandas' que se ha conocido en la historia del deporte. El legendario 'Big3' se ha consagrado como lo mejor que se ha visto en el tenis a lo largo de todos los tiempos.

En cuanto a títulos, victorias, espectáculo y legado no se cree que se pueda volver a repetir algo así. Los tres dieron un nivel de tenis excelso y, por el momento, se antoja muy complicado que algún tenista pueda llegar a unos números de esta talla.

Djokovic es el único que a día de hoy sigue activo. El serbio supera a Nadal y Federer en número de 'Grand Slams' y no hay que olvidar que, a sus 38 años, sigue siendo el número cuatro del ranking mundial.

'Nole' fue el último integrante en una rivalidad que ya formarban Roger y Rafa desde hacía años. El de Belgrado ya ha reconocido en alguna ocasión que se sintió 'apartado' por ambos al principio, pero, en una entrevista concedida al exjugador Slaven Bilic, Djokovic ha ido más allá.

"Mi comportamiento respecto a ellos nunca cambió. La situación cambió porque ellos cambiaron su actitud hacia mí. Siempre intenté ser, cómo decirlo... Los admiraba. Y todavía los considero como aquellos que me abrieron el camino. A partir del momento en que sentí esa frialdad y distancia por su parte, me dije: 'Está bien, no hay problema.' Luego, cuando se acercaron a mí, los recibí con los brazos abiertos", asegura Novak.

El número cuatro del mundo también confiesa que con Rafa siempre ha tenido una relación algo más fácil: "Siempre tuve la impresión de entenderlo mejor (a Nadal). Tenemos casi la misma edad, así que quizás sea por eso".