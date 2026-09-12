La peor cara de Madring: así operan los estafadores en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Uno de los eventos deportivos más importantes del año en España es el gran origen de muchas estafas. Entradas falsas y pisos 'fantasma' son los engaños más comunes.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 es probablemente el evento más multitudinario del que se vaya a celebrar en nuestro país en 2026. Son más de 350.000 espectadores los que están en el circuito de Madring disfrutando de un evento absolutamente histórico.

Sin embargo, hay quien aprovecha esta circunstancia para engañar y estafar. Un reportaje de 'laSexta' ha destapado cuáles son las maneras más habituales que se están empleando para estafar a los aficionados que quieren disfrutar de este espectáculo.

Los pisos fantasma son la gran amenaza para todos aquellos que buscan alojamiento cercano al circuito. Entradas falsas también son un gran método con el que los estafadores intentan engañar. La Policía aconseja varia vías con las que verificar y asegurar que no nos están engañando.

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